Son dakika: UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev! MHK'nin 8 Mart kararları sonrası ilk kez...

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Ferhat Gündoğdu yönetimindeki Merkez Hakem Kurulu tarafından Türk futbol tarihine 8 Mart kararları olarak geçen süreçte liste dışı bırakılan hakemlerden Cüneyt Çakır, uluslararası arenada ilk maçını önümüzdeki günlerde yönetecek.

DÜNYA KUPASI LİSTESİNE ALINMAMIŞTI

8 Mart'ta liste dışı bırakılan ve yaklaşık 1,5 ay görevinden uzak kalan Cüneyt Çakır, Tahkim Kurulu'nun kararı geri çevirmesine rağmen FIFA'nın 2022 Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemler listesine dahil edilmemişti.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE DÜDÜK ÇALACAK

Cüneyt Çakır, UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile Çekya arasında oynanacak maçı yönetecek. 12 Haziran'da Malaga'da oynanacak maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 4. hakem ise Alper Ulusoy olacak.

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17 ŞUBAT'TAN BU YANA İLK KEZ

Cüneyt Çakır, uluslararası arenada son olarak 17 Şubat Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Leipzig - Real Sociedad maçını yönetmişti. FIFa kokartlı hakemimiz 115 gün aradan sonra uluslararası bir mücadelede görev yapmış olacak.

SÜPER LİG'DE ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

24 Nisan'daki Antalyaspor - Kayserispor maçıyla '8 Mart kararları' sonrası Süper Lig'de düdük çalmaya geri döne Cüneyt Çakır, iki takım oyuncuları tarafından çiçeklerle karşılanmış, stadyumdaki taraftarlardan da alkış almıştı.

🎥 FTA Antalyasporlu taraftarlar ve Yukatel Kayserisporlu futbolcular, Cüneyt Çakır'ı alkışlarla karşıladı.pic.twitter.com/tPVwB7sRhx — Spor Arena (@sporarena) April 24, 2022

ELİT HAKEM KURSUNA DAVET EDİLDİ

Öte yandan FIFA kokartlı hakemlerimiz Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık, UEFA'nın 2022/23 sezonu için 27-29 Temmuz tarihlerinde Frankfurt'ta düzenleyeceği elit hakem kursuna davet edildi.

CÜNEYT ÇAKIR'IN BAŞARILARLA DOLU KARİYERİ

Çakır'ın FIFA hakemi olduğu 2006 yılından bu yana devam eden uluslararası hakemlik kariyerinin önemli satır başları şöyle:

Dünya Kupası:

2018 FIFA Dünya Kupası 2 maç ve Yarı Final

2014 FIFA Dünya Kupası 40 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda ilk Türk hakemi ve Yarı Final yöneten ilk hakem

Avrupa Şampiyonası:

EURO 2016 3 maç

EURO 2012 2 maç ve Yarı Final - Finalin Dördüncü Hakemi

Olimpiyat Oyunları:

Rio Olimpiyatları 2016 çeyrek final 44 yıl aradan sonra Olimpiyatlar'da görev alan ilk Türk hakemi

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Şampiyonlar Ligi:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2019 Yarı Final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2018 Yarı Final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2017 Yarı Final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2016 2 Yarı Final

Şampiyonlar Ligi Finali 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final yöneten ilk Türk hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi 2015 Yarı Final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2012 Yarı Final

Avrupa Ligi:

UEFA Avrupa Ligi 2014 Yarı Final

UEFA Avrupa Ligi 2010 Yarı Final

Dünya Kulüpler Şampiyonası:

FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası 2012 Final