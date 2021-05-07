Son Dakika: UEFA'dan ağır Avrupa Süper Ligi yaptırımı! Gelirlerine el konuldu...

UEFA, Avrupa futbolunda deprem etkisi yaratan ve kurulduktan 2 gün sonra dağılan Avrupa Süper Ligi için ceza yağdırdı.

Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldığını açıklayan 9 kulübün gelirlerinin yüzde 5'ine 1 yıl el konulacağını belirten UEFA, ayrıca bu kulüplerin altyapı projelerine 15 milyon Euro bağışlayacağını belirtti.

UEFA, projeden ayrılmayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus için ise disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı. Öte yandan anlaşma sağlayan Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Atletico Madrid, Milan ve Inter, UEFA'dan izinsiz bir turnuvaya katılmaları durumunda 100 milyon Euro tazminat ödemeyi kabul etti.

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