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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 23.09.2020 - 14:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika | UEFA'da yılın futbolcusu adayları açıklandı!

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Son Dakika | UEFA'da yılın futbolcusu adayları açıklandı!
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UEFA, 2019-2020 sezonunda "Avrupa'da Yılın Futbolcusu" ödülü için Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski ve Manuel Neuer'in aday gösterildiğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, birliğe üye 55 ülkeden gazeteciler ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarındaki takımları çalıştıran 80 teknik direktörün yaptığı oylamanın ardından 3 kişilik aday listesi belli oldu.

Yılın futbolcusu ödülü için Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski ve kalecisi Manuel Neuer yarışacak.

Ödülü kazanan futbolcu, 1 Ekim'de gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak.

Bu sezon 10. kez verilecek ödülü daha önce 3 kez Cristiano Ronaldo (2014, 2016, 2017), 2 kez Lionel Messi (2011, 2015), birer kez de Andres Iniesta(2012), Franck Ribery (2013), Luka Modric (2018) ve Virgil van Dijk (2019) kazanmıştı.

Son Dakika | UEFAda yılın futbolcusu adayları açıklandı

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