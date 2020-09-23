Son Dakika | UEFA'da yılın futbolcusu adayları açıklandı!

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, birliğe üye 55 ülkeden gazeteciler ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarındaki takımları çalıştıran 80 teknik direktörün yaptığı oylamanın ardından 3 kişilik aday listesi belli oldu.

Yılın futbolcusu ödülü için Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski ve kalecisi Manuel Neuer yarışacak.

Ödülü kazanan futbolcu, 1 Ekim'de gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak.

Bu sezon 10. kez verilecek ödülü daha önce 3 kez Cristiano Ronaldo (2014, 2016, 2017), 2 kez Lionel Messi (2011, 2015), birer kez de Andres Iniesta(2012), Franck Ribery (2013), Luka Modric (2018) ve Virgil van Dijk (2019) kazanmıştı.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!