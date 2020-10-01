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GeriFutbol Son Dakika | UEFA yılın futbolcusu ödülü Robert Lewandowski'nin oldu!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 19:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika | UEFA yılın futbolcusu ödülü Robert Lewandowski'nin oldu!

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun en iyi oyuncusu ödülünün sahibi Bayern Münihli Robert Lewandowski oldu.

İsviçre devlet televizyonu RTS'nin Cenevre kentindeki stüdyolarında gerçekleştirilen ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu gruplarının belirlendiği törende, geçen sezonun en iyilerine verilen ödüller de sahiplerini buldu.

Yılın en iyi oyuncusu ödülüne, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkan Bayern Münih'in Polonyalı santrforu Robert Lewandowski sahip oldu. Kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görülen ve geçen sezonun en iyi forveti de seçilen Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'ni 15 golle zirvede tamamlamıştı.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli eski yıldız Didier Drogba ise futbola sağladığı üstün katkılar nedeniyle UEFA Başkanlık Ödülü'ne layık görüldü.

Geçen sezonun en iyilerine verilen ödüller, erkekler ve kadınlarda şöyle:

En iyi kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)
En iyi savunmacı: Joshua Kimmich (Bayern Münih), Wendie Renard (Olympique Lyon)
En iyi orta saha: Kevin De Bruyne (Manchester City), Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon)
En iyi forvet: Robert Lewandowski (Bayern Münih), Pernille Harder (Wolfsburg-Chelsea)
En iyi teknik direktör: Hansi Flick (Bayern Münih), Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon)
En iyi oyuncu: Robert Lewandowski (Bayern Münih), Pernille Harder (Wolfsburg-Chelsea)
UEFA Başkanlık Ödülü: Didier Drogba

Son Dakika | UEFA yılın futbolcusu ödülü Robert Lewandowskinin oldu

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