Son dakika: UEFA ve FIFA'dan Ukrayna'daki yabancı oyuncular için geçici transfer dönemi kararı!

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Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk'in sportif direktörü Darijo Srna, UEFA ve FIFA'nın Ukrayna'da forma giyen yabancı futbolculara özel bir transfer penceresi açacağını söyledi..

Youtube'da Denisov Time'ın konuğu olan Srna; "Aleksander Ceferin yalnızca UEFA başkanı değil, aynı zamanda harika bir insan. Yabancı futbolcuların kulüp izni olmadan bonservissiz ayrılarak kulüplerine maddi hasarlar bırakmalarının önüne geçeceklerini söyledi. UEFA ve FIFA, gelecek hafta Ukrayna'Da oynayan bütün yabancı futbolcular için bir transfer penceresi açacak. Gerçek bedelleri olmasa da transfer gelirleriyle Ukrayna futbolunun ekonomisi korunmaya çalışılacak." dedi.

Ukrayna Premier Ligi'ndeki takımların kadrolarında bulunan yabancı futbolcular şu şekilde:

Shakhtar Donetsk: Marlon, Vitao, Ismaily, Dodo, Vinicius Tobias, Marcos Antonio, Maycon, Alan Patrick, Manor Solomon, David Neres, Tete, Pedrinho, Lassina Traore, Fernando

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Dinamo Kiev: Tomasz Kedziora, Vitinho, Benjamin Verbic, Carlos de Pena

SK Dnipro-1: Valentin Cojocaru, Nelson Monte, Busanello, Neven Djurasek, Francisco Di Franco, Felipe Pires, Bill, Marc Gual

Zorya Lugansk: Juninho, Lovro Cvek, Cristian, Shahab Zahedi, Raymond Owusu

Vorskla Poltava: Joonas Tamm, Gjoko Zajkov, David Puclin, Olivier Thill, Ibrahim Kane, Najeeb Yakubu, Vincent Thill, Bogdan Vastsuk, Amilcar Djau Codjovi, Rangel

FK Oleksandriya: Emil Mustafaev, Claudio Spinelli

Desna Chernigiv: Artem Khatskevich, Georgios Ermidis

Kolos Kovalivka: Aleksandr Pavlovets, Nikolai Zolotov, Matija Rom, Anatoliy Nuriev, Diego Santos Carioca, Nika Sichinava, Renan Oliveira

NK Veres Rivne: Zhirayr Margaryan, Vladislav Kreida, Mihail Ghecev

Rukh Lviv: Elhadji Pape Diaw, Lassana Faye, Edson, Talles, Ange-Freddy Plumain, Viv Solomon-Otabor, Fabricio Alvarenga

Metalist 1925 Kharkiv: Solomon Kvirkvelia, Fabinho, Marlyson, Derek

PFK Lviv: Issiar Drame, Enes Mahmutovic, Mihai Leca, Frane Cirjak, Farouk Miya, Welves

Ingulets Petrove: Mohamed Ali Ben Salem, William, Hennos Asmelash, Dmitri Mandricenco, Rodney Antwi, Michael Gopey Stephen

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Chornomorets Odessa: Douglas Bergqvist, Manjrekar James, Ilija Martinovic, Wanderson, Beka Vachiberadze, Jorge Hernandez, Rudi Pozeg Vancas, Georgiy Tsitaishvili

FK Minaj: Mislav Matic, Siaka Bagayoko, Dominik Mihajlevic, Lovro Grajfoner