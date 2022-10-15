Son Dakika: UEFA ülke puanına en çok katkı yapan takımlar! Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor’un ülke puanına katkıları belli oldu...

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Avrupa kupalarında bu sezon yollarına devam eden Türk futbol takımları Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un 4. haftadaki maçlarının tamamını kazanmalarının ardından, Türkiye, büyük bir sıçrayışla UEFA sıralamasında da 14. sıraya yükseldi.

Bu sezon başında Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanan 5 Türk takımdan Konyaspor dışında gruplara kalan Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarında yoluna iddialı bir şekilde devam ediyor.

Avrupa kupalarında gruplarda üçüncü hafta sonunda 25,7 puanla 18. sırada yer alan Türkiye, bir gecede alınan 4 puanla sıçrayış gerçekleştirdi. Türkiye, alınan 4 galibiyetin ardından İsviçre, Ukrayna, Danimarka ve Rusya'yı geride bırakarak 14. sıraya yükseldi.

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ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Bir sezonda her takımın aldığı puanlar, o sezon içinde aynı ülkeden UEFA organizasyonlarında yer alan takım sayısına bölünerek ülke sıralamasındaki puana ekleniyor. Türkiye, bu sezon Avrupa kupalarındaki mücadelesine 5 takımla başlarken, her kulübün kazandığı puan ülke sıralamasında beşe bölünerek hesaplanıyor. UEFA ülke sıralamasında, ülkelerin son 5 sezonda topladıkları puanlar dikkate alınarak genel sıralama belirleniyor.

Sabah'ın haberine göre işte bu sezon UEFA ülke puanına en çok katkı veren takımlar:

KONYASPOR (2.50)

Trabzonspor (4.50)

Sivasspor (5.00)

Başakşehir (13.0)

FENERBAHÇE (13.0)