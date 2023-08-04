Son Dakika: UEFA ülke puanı sıralamasında yeni tablo! İsviçre'den müjde geldi... Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor ve Galatasaray...

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Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor. Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlamıştı. Alınan sonuçlar ile birlikte Türkiye'nin yükselişi sürüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu maçları tamamlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray sahne alırken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor sahaya çıktı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin galibiyetle tur atlamasının ardından Adana Demirspor ve Beşiktaş da sahadan zaferle ayrılarak bir üst tur biletini cebine koydu. Avrupa kupalarında oynanan maçlar sonrasında UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeler yaşandı. Kritik öneme sahip sıralamada Türkiye büyük bir yükselişe geçti.

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GALATASARAY TEK GOLLE TURLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı rakibini İstanbul'da 1-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.

FENERBAHÇE'DEN 9 GOLLÜ ŞOV

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda Zimbru ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk maçta rakibini 5-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe, ikinci müsabakada rakibini 4-0'la geçti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlayan taraf İsmail Kartal'ın öğrencileri oldu.

BEŞİKTAŞ HER İKİ MAÇI DA KAZANDI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda KF Tirana ile eşleşmişti. Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki müsabakada 3-1 mağlup ettiği rakibini deplasmanda oynadığı maçta da 2-0'la geçti. Beşiktaş bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turu oynama hakkı elde etti.

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ADANA DEMİRSPOR TARİH YAZDI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Adana Demirspor, Romanya temsilcisi CFR Cluj'la karşı karşıya geldi. Mavi Şimşekler, Avrupa kupalarında oynadığı ilk müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Adana Demirspor rövanşta 10 kişi kaldığı mücadelede rakibini 2-1'le devirdi ve tur atlayan taraf oldu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN TAM PUAN

UEFA ülke puanı sıralamasında temsilcilerimizin bu sezon yaptığı katkılar netlik kazandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş her iki maçını da kazanarak 0.500'er puan katkısında bulundu. Galatasaray ve Adana Demirspor ise 0.375'er puan katkısı sağladı.

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AVRUPA'DA HATA YAPMADIK

Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz organizasyonlarında hata yapmadı ve Türkiye 3. ön eleme turuna 4'te 4'le giriş yaptı. UEFA ülke puanı sıralamasındaki rakiplerimizden Ukrayna, Sırbistan ve İsviçre'nin birer temsilcisi Avrupa kupalarına veda etti.

ÜLKE PUANINDA İSVİÇRE MÜJDESİ

İsviçre ekibi Basel Konferans Ligi elemesinde Tobol'u mağlup etti ancak ilk maçla birlikte 4-3 önde olan Tobol tur atladı. Bununla birlikte direkt rakibimiz İsviçre'den 4 takım kaldı. Ülkemiz de sezona başladığı gibi 4 takımla yola devam ediyor. Aynı zamanda 4 takımımız birden bu hafta oynadıkları maçları kazanarak ülke puanında İsviçre'ye yaklaşılmasını sağladı.

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UEFA ülke puanı sıralamasındaki rakiplerimizin turnuvalarda devam eden takım sayısı ise şu şekilde:

İskoçya: 2 Şampiyonlar Ligi / 1 Avrupa Ligi / 2 Konferans Ligi

Avusturya: 2 Şampiyonlar Ligi / 1 Avrupa Ligi / 2 Konferans Ligi

İsviçre: 2 Şampiyonlar Ligi / 1 Avrupa Ligi / 1 Konferans Ligi

Türkiye: 1 Şampiyonlar Ligi / 3 Konferans Ligi

Sırbistan: 2 Şampiyonlar Ligi / 1 Avrupa Ligi / 1 Konferans Ligi

Ukrayna: 1 Şampiyonlar Ligi / 2 Avrupa Ligi / 1 Konferans Ligi

Norveç: 1 Şampiyonlar Ligi / 3 Konferans Ligi

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 12. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 28.350 oldu.

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İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 52.300

6- Fransa: 51.914

7- Portekiz: 46.899

8- Belçika: 35.200

9- İskoçya: 30.650

10- Avusturya: 29.000

11- İsviçre: 28.475

12- TÜRKİYE: 28.350

13- Sırbistan: 27.175

14: Ukrayna: 25.000

15: Norveç: 24.750