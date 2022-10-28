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Son Dakika: UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım ihtimali...

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#Ülke Puanı#UEFA#Fenerbahçe
Son Dakika: UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Türkiye kaçıncı sırada Şampiyonlar Ligine direkt katılım ihtimali...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 08:22

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5'inci hafta heyecanı sona erdi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde sahaya çıktı. Diğer ekiplerimiz Başakşehir ve Sivasspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde boy gösterdi. Alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması değişti ve yükselişimizi sürdürdük.

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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes karşısında 3-0 geriye düşmesine rağmen tarihi bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçe, Kadıköy'de sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmayı bildi.. Aynı saatte başlayan maçta ve gruptan çıkmayı daha önce garantileyen bir diğer temsilcimiz Medipol Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina deplasmanından 2-1 mağlup döndü.

Saat 22.00'da başlayan karşılaşmada UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız'a 2-1 boyun eğdi. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Sivasspor ise sahasında konuk ettiği CFR Cluj'u 3-0'lık skorla devirdi ve bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

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TÜRKİYE UEFA ÜLKELER SIRALAMASINDA KAÇINDI SIRADA?

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Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un elde ettiği bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanındaki yükselişini sürdürdü. Haftaya 14. sırada giren Türkiye, 2 basamak atladı. Türkiye, UEFA turnuvalarında bu hafta yapılan maçların ardından ülke puanı klasmanında 12. sıraya yerleşti.

UEFA ÜLKE PUANI KLASMANI

10. Avusturya 33,6
11. Sırbistan 31,375
12. Türkiye 28,9
13. Norveç 28,75
14. Çekya 28,55
15. Ukrayna 28,5
16. İsviçre 28,425
17. Danimarka 26,625
18. Rusya 26,215
19. Hırvatistan 25,4
20. Yunanistan 25,225

ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLU

Avrupa'ya bu sezon 4 takım gönderen Süper Lig, sezonu 15 veya üstünde tamamlaması yeniden 5 takımla temsil edilecek. Türkiye, sezonu 12. sırada bitirmesi durumunda 2024/2025 sezonunda yeniden Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilecek.

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#Ülke Puanı#UEFA#Fenerbahçe

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