Son Dakika: UEFA Tottenham-Rennes maçıyla ilgili kararını verdi!

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UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Premier Lig ekibi Tottenham, takımdaki artan koronavirüs vakaları nedeniyle Fransız temsilcisi Rennes ile oynayacağı son grup maçına çıkmamıştı.

İngiliz ekibi, koronavirüs vakaları nedeniyle UEFA'dan erteleme talep etmiş ancak bu başvuru reddedilmişti. Tottenham'ın maça çıkamamasının ardından UEFA, konuyla ilgili kararını verdi.

Yapılan açıklamada Tottenham'ın maça çıkmadığı için Rennes'e karşı 3-0 hükmen yenik sayıldığı ve İngiliz ekibinin turnuvadan elendiği belirtildi.

Bu karar sonrası G Grubu'nda ikinci sırayı Vitesse aldı ve bir üst tura yükseldi.