Son dakika: UEFA, Tottenham-Rennes maçını iptal etti! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi...

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham ile Fransa Ligue 1 takımı Rennes, Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun son hafta maçında karşı karşıya gelecekti. Londra'da oynanması gereken mücadele, Tottenham'daki koronavirüs vakaları sebebiyle ertelenmişti.

TOTTENHAM'DA 13 POZİTİF VAKA

Rennes maçının ertelendiğini ilk olarak Tottenham duyurdu. Takımda 8'i futbolcu olmak üzere 13 koronavirüs vakası bulunuyordu. Rennes maçı öncesi konuşan teknik direktör Conte; "Artık korkmaya başladık, her gün yeni pozitif vaka çıkıyor ve durum hiç iyiye gitmiyor. Futbol konuşmak imkansız. Bu gelişmeler beni çok mutsuz ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

LİG MAÇI DA ERTELENDİ

Rennes maçı ertelenen Tottenham'ın Premier Lig'de 12 Aralık Pazar günü oynayacağı Brighton maçı da ertelendi.

TOTTENHAM'IN FİKSTÜRÜ SIKIŞIK OLDUĞU İÇİN MAÇ GÜNÜ BULUNAMADI

Haberin Devamı

UEFA, özellikle Tottenham olmak üzere iki takımla da maçın oynanabileceği bir tarih üzerinde anlaşma sağlanması için görüştü ancak bu çaba sonuç vermedi.

Tottenham'ın Aralık ayı Premier Lig fikstürü şu şekilde

12 Aralık: Brighton (ertelendi)

16 Aralık: Leicester (deplasman)

19 Aralık: Liverpool

26 Aralık: Crystal Palace

28 Aralık: Southamton (deplasman)

UEFA MAÇIN İPTAL EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Tottenham - Rennes maçını oynatmak için tarih bulamayan UEFA, mücadelenin iptal edildiğini duyurdu. Maçla ilgili kararı UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu verecek.

TOTTEMHAM, FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ OLABİLİRDİ

Konferans Ligi G Grubu'nda 5 maçta 7 puan toplayan Tottenham, Rennes'i mağlup etmesi halinde Vitesse'yi geçerek grubu ikinci sırada tamamlayıp gruptan çıkacaktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. tamamlayarak Konferans Ligi'ne giden Fenerbahçe, Konferans Ligi'ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şu şekilde:

Maccabi Tel-Aviv

Partizan

Bodo Glimt

Randers

Slavia Prag

PAOK

Vitesse ya da Tottenham

Karabağ

TOTTENHAM'A HÜKMEN YENİLGİ GELEBİLİR

UEFA'nın maçla ilgili kararı Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'na bırakmasının ardından oynanamayan Tottenham - Rennes maçının sonucunun ne olacağı merakla beklenmeye başlandı. Rennes'in maça hazır olması göz önünde bulundurulursa Tottenham'a hükmen mağlubiyet kararının çıkması büyük olasılık olarak görülüyor.

Tottenham'a hükmen mağlubiyet çıkması halinde Fenerbahçe'ye G Grubu'ndan gelen muhtemel rakip Vitesse olacak.

Haberin Devamı

OYNANAMAYAN MAÇIN YEMEKLERİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILDI

Tottenham, Rennes maçının ertelenmesiyle stadyuma maç günü getirilmesi planlanan bütün yiyeceklerin çevredeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını açıkladı.