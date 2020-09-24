Son Dakika | UEFA Süper Kupa'da şampiyon Bayern Münih! Sevilla 2 golle yıkıldı

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UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi kupası sahibi Sevilla, UEFA Süper Kupa için kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 13. dakikasında Ocampos ile öne geçen Sevilla, 34. dakikada Goretzka'nın golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve uzatma devrelerine geçildi. Dakikalar 104'ü gösterdiğinde sahneye Javi Martinez çıktı ve Bayern Münijh, Sevilla'yı 2-1 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'da şampiyon oldu.

Stat: Puskas Arena



Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)



Bayern Münih: Neuer, Pavard, Hernandez (Dk. 99 Martinez), Süle, Alaba (Dk. 112 Boateng), Goretzka (Dk. 99 Davies), Kimmich, Sane (Dk. 70 Tolisso), Müller, Gnabry, Lewandowski

Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Diego Carlos, Escudero, Jordan (Dk. 94

Vazquez), Fernando, Rakitic (Dk. 56 Torres), Suso (Dk. 72 Gudelj), Ocampos,

De Jong (Dk. 56 En-Nesyri)

Goller: Dk. 13 Ocampos (penaltıdan) (Sevilla), Dk. 34 Goretzka, Dk. 104 Martinez (Bayern Münih)

Sarı kartlar: Dk. 12 Alaba, Dk. 90 1 Hernandez (Bayern Münih), Dk. 45 1 Jordan, Dk. 55 Kounde, Dk. 70 Fernando, Dk. 119 Escudero (Sevilla)