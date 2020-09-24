MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSon Dakika | UEFA Süper Kupa'da şampiyon Bayern Münih! Sevilla 2 golle yıkıldı
GeriSpor Son Dakika | UEFA Süper Kupa'da şampiyon Bayern Münih! Sevilla 2 golle yıkıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 24.09.2020 - 12:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika | UEFA Süper Kupa'da şampiyon Bayern Münih! Sevilla 2 golle yıkıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | UEFA Süper Kupa'da şampiyon Bayern Münih! Sevilla 2 golle yıkıldı
Abone Ol google-news

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi kupası sahibi Sevilla'yı 2-1 mağlup etti ve Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

36
  • Bayern Münih - Sevila | UEFA Süper Kupa maçından fotoğraflar
  • Bayern Münih - Sevila | UEFA Süper Kupa maçından fotoğraflar
  • Bayern Münih - Sevila | UEFA Süper Kupa maçından fotoğraflar
  • Bayern Münih - Sevila | UEFA Süper Kupa maçından fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi kupası sahibi Sevilla, UEFA Süper Kupa için kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 13. dakikasında Ocampos ile öne geçen Sevilla, 34. dakikada Goretzka'nın golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve uzatma devrelerine geçildi. Dakikalar 104'ü gösterdiğinde sahneye Javi Martinez çıktı ve Bayern Münijh, Sevilla'yı 2-1 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'da şampiyon oldu.

Stat: Puskas Arena

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Hernandez (Dk. 99 Martinez), Süle, Alaba (Dk. 112 Boateng), Goretzka (Dk. 99 Davies), Kimmich, Sane (Dk. 70 Tolisso), Müller, Gnabry, Lewandowski

Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Diego Carlos, Escudero, Jordan (Dk. 94
Vazquez), Fernando, Rakitic (Dk. 56 Torres), Suso (Dk. 72 Gudelj), Ocampos,
De Jong (Dk. 56 En-Nesyri)

Goller: Dk. 13 Ocampos (penaltıdan) (Sevilla), Dk. 34 Goretzka, Dk. 104 Martinez (Bayern Münih)

Sarı kartlar: Dk. 12 Alaba, Dk. 90 1 Hernandez (Bayern Münih), Dk. 45 1 Jordan, Dk. 55 Kounde, Dk. 70 Fernando, Dk. 119 Escudero (Sevilla)

.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle