Son Dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kurayı Hamit Altıntop çekti! İşte Son 16 Turu eşleşmeleri...

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kura çekimi gerçekleşti.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimini TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop gerçekleştirdi.

Kura çekimine geçilmeden önce kısa bir açıklama yapan Hamit Altıntop, "İstanbul'u çok güzel anılarla tekrar hazırlıyoruz. Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olmak gurur verici. Daha önce çok güzel bir finale ev sahipliği yapmıştık. Biz çok heyecanlıyız ve gururluyuz." dedi.

Hamit Altıntop'un açıklamalarının ardından geçilen kura çekiminde UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu.

İŞTE UEFA SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

RB Leipzig - Manchester City

Club Brugge - Benfica

Liverpool - Real Madrid

Milan - Tottenham

Eintracht Frankfurt - Napoli

Borussia Dortmund - Chelsea

Inter - Porto

PSG - Bayern Münih

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