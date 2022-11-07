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Son Dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kurayı Hamit Altıntop çekti! İşte Son 16 Turu eşleşmeleri...

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#Kura#Hamit Altıntop
Son Dakika: UEFA Şampiyonlar Liginde kurayı Hamit Altıntop çekti İşte Son 16 Turu eşleşmeleri...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 14:24

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimini TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop gerçekleştirdi. Devler Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kura çekimi gerçekleşti.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimini TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop gerçekleştirdi.

Kura çekimine geçilmeden önce kısa bir açıklama yapan Hamit Altıntop, "İstanbul'u çok güzel anılarla tekrar hazırlıyoruz. Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olmak gurur verici. Daha önce çok güzel bir finale ev sahipliği yapmıştık. Biz çok heyecanlıyız ve gururluyuz." dedi.

Hamit Altıntop'un açıklamalarının ardından geçilen kura çekiminde UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu.

İŞTE UEFA SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

RB Leipzig - Manchester City
Club Brugge - Benfica
Liverpool - Real Madrid
Milan - Tottenham
Eintracht Frankfurt - Napoli
Borussia Dortmund - Chelsea
Inter - Porto
PSG - Bayern Münih

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Son Dakika: UEFA Şampiyonlar Liginde kurayı Hamit Altıntop çekti İşte Son 16 Turu eşleşmeleri...

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#Kura#Hamit Altıntop

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