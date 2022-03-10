Son Dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karim Benzema'nın gecesi! PSG'yi 17 dakikada yıktı... Tarihi performans...

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Real Madrid ile Paris Saint Germain kozlarını paylaştı.

İlk maçı Fransa'da 1-0 kaybeden Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada 1-0 geriye düşmesine rağmen 17 dakika içinde bulduğu gollerle Paris Saint Germain'i 3-1 devirmeyi başardı.

ÇEYREK FİNAL BİLETİ BENZEMA'DAN

Fransız temsilcisi 39. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti ancak Real Madrid adına sahneye çıkan Karim Benzema, müsabakanın skorunu belirledi. 61. dakikada Gianluigi Donnarumma'nın hatasını affetmeyen deneyimli golcü, ilk önce skora denge getirdi: 1-1

Ardından kronometreler 76. ve 78. dakikaları gösterdiğinde tekrar sahneye çıkan Fransız forvet, Real Madrid'e çeyrek final biletini getirmişti oldu: 3-1.

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Öte yandan Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe'nin kaydettiği 2 gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Paris Saint Germain karşısında 17 dakikada yaptığı hat-trick'le gecenin kahramanı olan Karim Benzema, bu başarısıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçti. (34 yıl 80 gün)

Üç farklı Şampiyonlar Ligi maçında 3+ gol atan ilk Fransız oyuncu olan Karim Benzema ayrıca turnuva kariyerinde bir sezondaki en yüksek gol sayısına ulaşmış oldu.

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DEVLER LİGİ BÖYLESİNİ GÖRMEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 7 maçta 8 gole ulaşan tecrübeli isim, 18 Şampiyonlar Ligi takviminde (2005-2022) arka arkaya gol atan ilk oyuncu unvanının da sahibi konumunda.

ŞİMDİDEN REAL MADRID EFSANESİ OLDU

Karim Benzema, Paris Saint Germain ağlarına gönderdiği 3 golle Di Stefano'yu geçerek Real Madrid'in tüm zamanlardaki en golcü 3. futbolcusu olmayı başardı.

Real Madrid formasıyla Devler Ligi'nde 67 gole ulaşan Fransız yıldız, böylece başkent temsilcisinin UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en golcü oyuncular sıralamasında Raul’u geride bırakarak 2. sıraya yükseldi.

Listenin ilk sırasında 105 golle Cristiano Ronaldo bulunuyor.

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KARIM BENZEMA MAÇ SONU NELER DEDİ?

"Açıkçası ilk maçta 1-0 yenildiğimiz için şanslıydık. Burada da geriye düşmemize rağmen büyük bir Şampiyonlar Ligi takımı olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Topu onların ayağından aldığınızda ve baskı kurduğunuzda öndeki üçlü ile bağlantı kuramıyorlar."

KİM, NE DEDİ?



Carlo Ancelotti: Karim Benzema inanılmaz bir oyuncu.

Thibaut Courtois: Benzema'nın, Ballon d'Or adaylarının tepesinde yer almasının vakti geldi. Dünyadaki en iyi oyunculardan birisi ve şu anda Lewandowski’yle beraber dünyanın en iyi 9 numarası.



Dani Alves: Real Madrid'de olmasını umursamıyorum, Karim Benzema harika bir oyuncu.

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MBAPPE, ZLATAN'I GEÇTİ

Paris Saint Germain forması giyen 23 yaşındaki Kylian Mbappe, Zlatan Ibrahimovic'i geçerek Fransız temsilcisinin tarihinin en golcü ikinci ismi oldu. Yıldız oyuncu ayrıca Şampiyonlar Ligi’ndeki son sekiz maçının tamamında gol ya da asist katkısı yaparak (6 gol & 4 asist) turnuva tarihinde Real Madrid’e üst üste üç karşılaşmada gol atan en genç oyuncu olmayı başardı.

MESSI SERBEST DÜŞÜŞTE

2008 ile 2020 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'nde her sezon en az çeyrek final oynayan Lionel Messi, son iki sezonda sırasıyla Barcelona ve Paris Saint Germain formalarıyla son 16 turunda turnuvaya veda etti.

Arjantinli oyuncu ayrıca Real Madrid'e karşı oynadığı son 9 maçta gol veya asist üretemedi.

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PSG'nin Nasser Al-Khelaifi tarafından satın alındığından bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi performansı

12-13: Çeyrek Final

13-14: Çeyrek Final

14-15: Çeyrek Final

15-16: Çeyrek Final

16-17: Son 16

17-18: Son 16

18-19: Son 16

19-20: İkincilik

20-21: Yarı Final

21-21: Son 16