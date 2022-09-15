Son Dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece! Erling Haaland'dan akılalmaz gol... Lionel Messi'den tek golle iki rekor...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları oynanan 9 maçla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, E, F, G ve H gruplarında ikinci hafta heyecanı nefes kesen maçlarla sona erdi.

A Grubu'nda oynanan karşılaşmada milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers, Napoli'yi konuk etti. İlk maçında Liverpool'u 4-1 devirerek dikkatleri üzerine çeken Napoli, İskoç temsilcisini de deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

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NAPOLI DURDURULAMIYOR

Ibrox'ta Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 68. dakikada penaltıdan Matteo Politano, 85. dakikada Giacomo Raspadori ve 90+1. dakikada Tanguy Ndombele kaydetti. Konuk ekipte ayrıca Piotr Zielinski, 60. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Ev sahibi takımda James Sands, 53. ve 55. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

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Alınan bu sonucun ardından Napoli, 2'de 2 yaparak puanını 6 yükseltti. Rangers ise henüz puanla tanışamadı.

TANIDIK İSİMLERİN PERFORMANSI

Napoli karşısında süre alamayan Rıdvan Yılmaz, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. Maça ilk 11'de başlayan Kim Min Jae 90 dakika sahada kalırken, Eljif Elmas ise 90. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın yerine oyuna dahil oldu.

MILAN SİFTAH YAPTI

E Grubu'nda Milan, sahasında Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi kazanan taraf, 3-1'lik skorla ev sahibi takım oldu. Milan'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada penaltıdan Olivier Giroud, 47. dakikada Alexis Saelemaekers ve 77. dakikada Tommaso Pobega kaydetti. Konuk ekip Dinamo Zagreb'in tek golü 56. dakikada Mislav Orsic'ten geldi.

Milan böylece gruptaki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Dinamo Zagreb ise 3 puanda kalarak ikinci basamağın sahibi oldu.

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CHELSEA DİBE DEMİR ATTI

E Grubu'nun diğer maçında Chelsea ile Salzburg karşı karşıya geldi. Stamford Brigde'de oynanan mücadele 1-1'lik skorla berabere tamamlandı. Ev sahibi takımı öne geçiren golü 48. dakikada Raheem Sterling kaydederken, konuk ekibin beraberlik golü ise 75. dakikada Noah Okafor'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Chelsea, bir puanla son sırada yer aldı. Salzburg ise 2 puanla 3. basamağa yerleşti.

REAL MADRID HATA YAPMADI

F Grubu'nda Real Madrid evinde RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede kazanan taraf, 2-0'lık skorla ev sahibi takım oldu. İspanyol ekibinin gollerini 80. dakikada Federico Valverde ve 90. dakikada Asensio kaydetti.

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Böylece grubunda 2'de 2 yapan Real Madrid, 6 puanla zirveyi bırakmadı. RB Leipzig ise puansız olarak son sırada kaldı.

CARLO ANCELOTTI TARİHE GEÇTİ

RB Leipzig karşısında Şampiyonlar Ligi kariyerinin 100'üncü galibiyetini alan Carlo Ancelotti, bu sayıya ulaşan ikinci teknik direktör oldu. Bu başarıyı ilk tadan teknik direktör, 102 galibiyeti bulunan Sir Alex Ferguson.

VARŞOVA'DA KAZANAN ÇIKMADI

F Grubu'nda oynanan bir diğer müsabakada Shakhtar Donetsk ve Celtic kozlarını paylaştı. Ukrayna’daki savaş nedeniyle Varşova’da oynanan mücadele, 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Konuk ekip Celtic, Artem Bondarenko’nun 10. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti. Shakhtar Donetsk ise 29. dakikada Mykhaylo Mudryk ile skoru 1-1’e getirdi.

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Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk 4 puana ulaşarak ikinci sırada kaldı. Celtic ise gruptaki ilk puanını alarak üçüncü basamağa yerleşti.

HAALAND ATMAYA DEVAM EDİYOR

G Grubu'nda gecenin en önemli müsabakalarından biri oynandı. Manchester City sahasında milli futbolcu Salih Özcan'ın da formasını giydiği Borussia Dortmund’u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etmeyi başardı.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 80. dakikada John Stones ve 84. dakikada Erling Haaland kaydetti. Dortmund'un karşılaşmadaki tek golü ise 56’ncı dakikada Jude Bellingham’dan geldi. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli futbolcu Salih Özcan, 88 dakika sahada kaldı.

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Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 6'ya yükselterek liderliğini perçinledi. Borussia Dortmund ise 3 puanla ikinci sırada kaldı.

HAALAND'DAN AKILALMAZ GOL

Manchester City'de Erling Haaland'ın 84. dakikada attığı galibiyet golü geceye damga vurdu. Joao Cancelo'nun asistinde adeta uçan tekmeyle gol atan Norveçli forvet, tarihe geçmeyi de ihmal etmedi.

Eski takımı Borussia Dortmund'a jeneriklik bir gol atan Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde hem bir takımın formasıyla hem de aynı ekibe karşı gol sevinci yaşayan en genç oyuncu oldu (22 yaş 55 gün).

Yıldız futbolcunun eski takımına karşı attığı jeneriklik gole sevinmemesi dikkatlerden kaçmadı.

GUARDIOLA, ZLATAN'A BENZETTİ

Öğrencisinin inanılmaz golü hakkında maç sonu açıklamalarda bulunan Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, :"Haaland golünü attığında aklıma gelen ilk şey Johan Cruyff'un attığı gol oldu. Sevgili dostum Ibrahimovic'in de ayağını tavana kadar kaldırabildiğini biraz hatırlıyorum. Haaland da bu açıdan onunla benzer." dedi.

KOPENHAG'DA SESSİZ GECE

G Grubu'ndaki diğer maçta Kopenhag ile Sevilla kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0'lık skorla berabere sonuçlandı ve böylece iki ekip de ilk puanlarını almış oldu. Kopenhag üçüncü sırada, Sevilla ise sürpriz şekilde son sırada kaldı.

PSG TRIO İLE KAZANDI

H Grubu'nda Paris Saint Germain, Maccabi Haifa deplasmanına konuk oldu. Ev sahibi ekip, 24. dakikada Chery’nin golüyle öne geçti. PSG, 37. dakikada Lionel Messi, 69. dakikada Kylian Mbappe ve 88. dakikada Neymar’ın golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

MESSI TEK GOLLE İKİ REKOR KIRDI

Maccabi Haifa ağlarını havalandıran Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'yu (38) geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla takıma gol atan oyuncu oldu. Arjantinli süper yıldız, aynı zamanda 18 sezon art arda Şampiyonlar Ligi sezonlarında gol bulan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Tam 19 yıl sonra ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteremeyen Cristiano Ronaldo'nun Manchester United formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmesini fırsat bilen Lionel Messi, böylece ezeli rakibini iki farklı alanda geride bırakmış oldu.

JUVENTUS KAYIPLARDA

H Grubu'nun diğer maçında ise Juventus ile Benfica kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1'lik skorla Portekiz ekibinin üstünlüğüyle sonuçlandı. Juventus'un golünü 4. dakikada Arkadiusz Milik kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 43. dakikada Joao Mario(p) ve 55. dakikada David Neres'ten geldi.

Juventus bu sonuçla birlikte henüz galibiyete ulaşamazken, Benfica ise 6 puanla Paris Saint-Germain ile birlikte liderlik koltuğunu paylaştı. Maccabi Haifa ise puansız şekilde son sırada bulunuyor.