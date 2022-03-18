Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri ve final yolu, yapılan kura çekimiyle belirlendi.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Chelsea - Real Madrid

Manchester City - Atletico Madrid

Villarreal - Bayern Münih

Benfica - Liverpool

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

"Manchester City - Atletico Madrid" galibi ile "Chelsea - Real Madrid" galibi yarı finalde karşılaşacak.

"Benfica - Liverpool" galibi ile "Villarreal - Bayern Münih" galibi de diğer yarı finalde karşılaşacak.

FİNALDE EV SAHİBİ

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'de oynanacak final maçında Benfica - Liverpool / Villarreal-Bayern Münih tarafından gelecek takım ev sahibi olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ VE UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kurası 18 Mart Cuma günü saat 15.30'da çekilecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek ve yarı final kura çekimi programı ise TSİ 17.00'de başlayacak.