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Futbol
İHA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 17:37,Son Güncelleme:/

Son Dakika | UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni askıya aldı

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Son Dakika | UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni askıya aldı
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Son dakika haberi... UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi başta olmak üzere kendisine bağlı tüm organizasyonların bir sonraki bildirime kadar ertelendiğini duyurdu.

UEFA, koronavirüs salgını sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi başta olmak üzere tüm organizasyonların ikinci bir açıklamaya kadar askıya alındığını açıkladı.

UEFA, 55 ülke futbol federasyonları ile telekonferans yöntemi ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan toplantı sonrasında koronavirüs salgını sebebiyle bir takım kararlar alındığı belirtildi.

UEFA’dan yapılan açıklamada UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve hazırlık maçlarının ikinci bir karara kadar ertelendiği duyuruldu. 

Ayrıca 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off müsabakaları başta olmak üzere genç milli takımlarda oynayacak tüm karşılaşmaların da ertelendiği açıklandı.

Son Dakika | UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligini askıya aldı

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