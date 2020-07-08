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Son dakika! UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihini açıkladı!
UEFA, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarının kura çekiminin yapılacağı tarihi açıkladı.
UEFA, Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekiminin 10 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.
Çeyrek finaller, tek maç sistemi üzerinden 12-15 Ağustos'ta Lizbon'da oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde oynayacak takımlar şöyle;
Atalanta
Atletico
Leipzig
PSG
Chelsea/Bayern
Napoli/Barça
Real Madrid/Man City
Lyon/Juve
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