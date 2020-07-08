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Futbol
Haber Giriş: 08.07.2020 - 17:29,Son Güncelleme:

Son dakika! UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihini açıkladı!

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Son dakika! UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihini açıkladı!
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UEFA, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarının kura çekiminin yapılacağı tarihi açıkladı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekiminin 10 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

Çeyrek finaller, tek maç sistemi üzerinden 12-15 Ağustos'ta Lizbon'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde oynayacak takımlar şöyle;

Atalanta
Atletico
Leipzig
PSG
Chelsea/Bayern
Napoli/Barça
Real Madrid/Man City
Lyon/Juve 

Son dakika UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihini açıkladı

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