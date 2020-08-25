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GeriFutbol Son Dakika | UEFA resmen açıkladı! Süper kupa maçına seyirci alınacak
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Haber Giriş: 25.08.2020 - 15:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika | UEFA resmen açıkladı! Süper kupa maçına seyirci alınacak

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UEFA, Budapeşte'de Sevilla ile Bayern Münih arasında oynanacak Süper Kupa maçına kapasitenin %30'u kadar seyirci alınacağını açıkladı.

UEFA''dan yapılan açıklamada 24 Eylül günü Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla arasında Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da oynanacak UEFA Süper Kupa maçına stadyum kapasitesinin %30'u kadar seyirci alınacağı ifade edildi.

67 bin kapasiteli Puskas Arena'da Süper Kupa maçını yaklaşık 20 bin kişi izleyebilecek.

Son Dakika | UEFA resmen açıkladı Süper kupa maçına seyirci alınacak

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