Son dakika: UEFA resmen açıkladı! Şampiyonlar Ligi finalinin yeni adresi...

Daha önce İstanbul'da oynanacağı açıklanan Şampiyonlar Ligi finali, Portekiz'e alındı. UEFA'nın açıklamasına göre Manchester City ile Chelsea, 29 Mayıs'ta Portekiz'in Porto şehrinde bulunan Dragao Stadyumu'nda oynanacak finalde karşı karşıya gelecek.

UEFA, iki takımdan 6'şar bin kişinin finali tribünden izleyebileceğini açıkladı.

UEFA'DAN VE CEFERIN'DEN TÜRKİYE VE TFF'YE TEŞEKKÜR

UEFA'nın açıklamasında Türkiye ile ilgili kısım ise şu şekilde:

"Türk futbol yetkililerinin, son iki yılda İstanbul'u final için başarılı bir şekilde hazırlaması nedeniyle UEFA bu karardan ötürü üzgünlük duyuyor. UEFA, devam eden ortalık ve işbirliği ruhunun yanı sıra bu özel durumda gösterdikleri anlayış için de Türkiye'ye minnettardır. Yakın gelecekte İstanbul'un büyük organizasyonlara ev sahipliği yapması için önemli fırsatlar acilen aranacaktır."

UEFA Başkanı Ceferin, kararın devamındaki yazılı açıklamasında Türkiye'ye ve Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye hükümeti, UEFA'nın maçları olabildiğince seyircili oynatma isteğini anlayışla karşıladı. Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın güvenilir ortaklarından. Uzun yıllar UEFA'nın büyük organizasyonlarına başarıyla ev sahipliği yaptılar. Yakın gelecekte Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da olmayı umuyorum."

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