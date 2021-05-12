Son dakika: UEFA Real Madrid, Juventus ve Barcelona'ya soruşturma başlattı

UEFA, Avrupa Süper Ligi oluşumundan ayrılmayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus hakkında resmi olarak disiplin soruşturması başlattı. UEFA'dan yapılan resmi açıklamada Süper Lig projesine bağlı kalmaya devam eden Real Madrid, Barcelona ve Juventus kulüpleri için müfettiş atandığı ve disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edildi.

İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.



UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki kulüpler girişimden çekildiklerini açıklamıştı.

REAL MADRİD, BARCELONA VE JUVENTUS'TAN ORTAK AÇIKLAMA

"Avrupa Süper Ligi" adlı girişimin içinde yer almaya devam eden Juventus, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, UEFA'dan gelen "tehditlere" rağmen mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini duyurmuştu.

Kulüplerden yapılan ortak açıklamada, söz konusu girişime katılan kulüplere UEFA ve FIFA tarafından yapılan baskıların kabul edilemez bulunduğu belirtilerek, "Süper Lig'i kuran takımların bu girişimden çıkması için uygulanan baskı, tehdit ve yaptırımlar devam etmektedir. Biz, futbol ekosistemine uygun çözümler getirme hakkı ve sorumluluğunu, yapıcı diyaloglarla geliştirme konusunda kararlılığımızı sürdüreceğiz. Bu konunun yargı süreci devam ediyor ve karar açıklanana kadar UEFA ve FIFA'nın olaya dahil olmaması gerekir. Ama bu kurumlar, yargı sürecini görmezden gelerek bu süreçte kurucu kulüplere ceza vermeye devam ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Avrupa futbolunda sosyal ve ekonomik durumlarda yaşanan endişelerin ardından yeni yapısal reformlara ihtiyaç duyulması nedeniyle Avrupa Süper Ligi'nin 18 Nisan'da kurulduğu vurgulanan açıklamada, "Futbol ve ekosistemi açısından gelinen son noktaya bakıldığında, kurucu kulüpler, bu girişimin sadece UEFA ve FIFA tarafından tanınması halinde yasal zemine oturtularak devam edebileceği konusunda anlaştı. Buna rağmen UEFA ve FIFA, taraflarla iletişim kanalı yollarını tamamen kapattı." değerlendirmesi yapılmıştı.

Futbolun popülaritesini ve seyirci sayısını artırmasının yanı sıra kadın futbolunun gelişimine önayak olması için tarihi bir fırsat niteliği taşıması gerekçeleriyle Süper Lig projesine söz konusu 12 kulübün kurulum aşamasında destek olduğu ve yaşanan gelişmelerin ardından bu kararlarını yeniden gözden geçirmek zorunda bırakıldıkları belirtilmişti.

UEFA tarafından 9 kulübe verilen maddi yaptırımlara da değinilen açıklamada, "Süper Lig'i kurduğumuz kulüplerden 9'u ve dostlarımız, dün UEFA tarafından verilen yaptırımlar ve yaptıkları taaddütlerle tutarsız ve çelişkili bir pozisyonun içine sokulmuştur. Buna rağmen, haftalar önce 12 kulüp tarafından başlatılan Süper Lig girişimi henüz sona ermedi. Futbolun tarihini onurlandırmak, taraftarlara ve paydaşlara olan sorumluluğumuzu yerine getirmek, futbolun iyiliği ve finansal ölçekte sürdürülebilirliğini sağlamak için, sorumlu bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. UEFA'nın devam ettirdiği tehdit ve baskılara rağmen futbol için uygun çözümler üretmeye çabalayacağız. FIFA, UEFA ve diğer futbol paydaşlarını, yasaların koruyuculuğu eşliğinde baskı olmayan ve saygının hakim olduğu bir ortamda bu konuları tartışma çağrımızı, tekrarlıyoruz. " şeklinde görüş belirtilmişti.

DİĞER 9 TAKIMA 'MİNİ' YAPTIRIM

UEFA, Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılan 9 kulübün gelirlerinin yüzde 5'ine 1 yıl el konulduğunu ve kulüplerin altyapı projelerine 15 milyon Euro bağış yapacağını duyurmuştu.

CEFERIN: "BU KULÜPLERLE DAHA SONRA İLGİLENECEĞİZ"

9 kulüp için verilen yaptırım kararında konuşan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Bu para cezalarının hiçbiri UEFA tarafından tutulmayacak. Avrupa'daki gençlik futboluna yatırım yapılacak. Dokuz kulüp hatasını fark ederek Avrupa futboluna bağlılıklarını göstermek için harekete geçti. Ancak aynı şey, sözde Süper Lig'de kalan kulüpler için söylenemez. UEFA bu kulüplerle daha sonra ilgilenecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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