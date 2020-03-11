Son Dakika | UEFA maçı için flaş corona virüs kararı! 'Elenirsek elenelim'

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Inter yarın sahasında Getafe'yi ağırlayacak. Ancak Getafe Başkanı Angel Torres, İtalya'daki koronavirüs salgını nedeniyle bu ülkeye gitmeyeceklerini açıkladı.

İtalya'daki tüm yerel spor müsabakaları hükümet kararıyla 3 Nisan'a kadar ertelenmişti. Inter ile Getafe arasındaki karşılaşmanın ise seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.

Getafe Başkanı Torres katıldığı bir radyo programında "Bu maçı Milano'da oynamak yerine UEFA'dan alternatif bir çözüm istedik. Koronavirüs salgınının tam ortasına gitmek istemiyoruz" diye konuştu.

Elenme pahasına da olsa bu riski almayacaklarını kaydeden Torres, "Maça çıkmayacağımız için elenirsek elenelim. İstemediğimiz bir yere gitmeyeceğiz. Ya başka bir yerde oynarız ya da ertelenir. Erteleme daha mantıklı bir çözüm olur. UEFA bizden bu seyahat için özel izin almamızı istiyor. Almayacağım. Ülkemin yasalarına bağlı kalacağım" ifadelerini kullandı. (Goal)