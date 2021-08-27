Son Dakika: UEFA Konferans Ligi'nde kuralar çekildi! Roma, Tottenham...

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun üç numaralı turnuvasının grupları, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kurayla belli oldu.

Eski futbolcular Lorik Cana ile Nihat Kahveci tarafından gerçekleştirilen ve Türk temsilcisinin yer almadığı kura sonrası gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: LASK (Avusturya), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Alashkert (Ermenistan), HJK Helsinki (Finlandiya)

B Grubu: Gent (Belçika), Partizan (Sırbistan), Flora (Estonya), Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi)

C Grubu: Roma (İtalya), Zorya (Ukrayna), CSKA Sofya (Bulgaristan), Bodo/Glimt (Norveç)

D Grubu: AZ Alkmaar (Hollanda), Cluj (Romanya), Jablonec (Çekya), Randers (Danimarka)

E Grubu: Slavia Prag (Çekya), Feyenoord (Hollanda), Union Berlin (Almanya), Maccabi Haifa (İsrail)

F Grubu: Kopenhag (Danimarka), PAOK (Yunanistan), Slovan Bratislava (Slovakya), Lincoln Red Imps (Cebelitarık)

G Grubu: Tottenham (İngiltere), Rennes (Fransa), Vitesse (Hollanda), Mura (Slovenya)

H Grubu: Basel (İsviçre), Karabağ (Azerbaycan), Kairat (Kazakistan), Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Turnuva formatı

Avrupa Konferans Ligi'nde 32 takım mücadele edecek.

Dörder takımın bulunduğu 8 grupta birinci sırayı alanlar, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar, Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

Ekipler, grup aşamasından sonra iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.

İŞTE UEFA KONFERANS LİGİ'NDE GRUPLAR

UEFA'DAN GELEN TAKIMLAR DAHİL EDİLECEK

Bu sene ilk kez uygulanacak format gereği; UEFA Avrupa Ligi'nde grup lideri olan takımlar direkt son 16 turuna çıkacak. Grup ikincileri ise Şampiyonlar Ligi'nden gelen üçüncülerle son 16 turu için mücadele edecek. Avrupa Ligi grup üçüncüleri ise Konferans Ligi'ne gidecek.