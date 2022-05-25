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Son Dakika: UEFA Konferans Ligi'nde ilk şampiyon Roma! Feyenoord tek golle yıkıldı

#UEFA Konferans Ligi#Roma#Feyenoord
Son Dakika: UEFA Konferans Liginde ilk şampiyon Roma Feyenoord tek golle yıkıldı

Roma, Feyenoord'u 1-0 mağlup ederek ilk kez bu sezon düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı

Roma-Feyenoord maçından en özel fotoğraflarRoma-Feyenoord maçından en özel fotoğraflar
Roma-Feyenoord maçından en özel fotoğraflar

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UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Roma ile Feyenoord kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi 1-0 kazanan Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Zaniolo'nun golüyle öne geçen Roma, devreye avantajlı girdi.

Maçın ikinci yarısında iyi savunma yapan İtalyan ekibi, Feyenoord'a karşı kalesini gole kapattı ve kupayı kazandı.

İLK KUPA MOURINHO'NUN

İlk kez bu yıl düzenlenen UEFA Konferans Ligi'ni Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma kazanmıştı.

BİR İLKİ BAŞARDI

Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan ilk teknik direktör oldu. Ayrıca Portekizli teknik adam, Giovanni Trapattoni'nin ardından 5 Avrupa kupası kazanan tarihteki ikinci teknik direktör oldu.

- UEFA Kupası: Porto - 2003
- Şampiyonlar Ligi: Porto - 2004
- Şampiyonlar Ligi: Inter - 2010
- Avrupa Ligi: Manchester United - 2017
- Konferans Ligi: Roma - 2022

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Son Dakika: UEFA Konferans Liginde ilk şampiyon Roma Feyenoord tek golle yıkıldı

İLK 11'LER

Roma: Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski, Pellegrini, Zaniolo, Abraham

Feyenoord: Bijlow, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia, Aursnes, Orkun Kökçü, Til, Nelson, Dessers, Sinisterra

 

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#UEFA Konferans Ligi#Roma#Feyenoord

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