Son dakika: UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu! Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü üzüldü, Orkun Kökçü finalde

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UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanşları sona erdi ve finale yükselen takımlar belli oldu.

1-1'in rövanşında Leicester City'yi konuk eden Roma, maçı 1-0 kazandı ve finale yükselen taraf oldu. Mourinho'nun takımına finali getiren golü 11. dakikada Tammy Abraham attı.

Leicester City'de Çağlar Söyüncü yedek soyunduğu maçta süre almadı.

Mourinho tarihe geçti, gözyaşlarını tutamadı

Roma teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA kupalarında 4 farklı takımla finale yükselen ilk teknik direktör oldu. Portekizli teknik adam, maçı bitiş düdüğü sonrası gözyaşlarına boğuldu.

UEFA Kupası & Şampiyonlar Ligi / Porto

Şampiyonlar Ligi / Inter

UEFA Avrupa Ligi / Manchester United

Avrupa Konferans Ligi / Roma

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Cengiz Ünder üzüldü, Orkun Kökçü'lü Feyenoord finalde

Yarı finalin diğer ayağında ise Marsilya'yı evinde 3-2 mağlup eden Feyenoord, deplasmandan 0-0 eşitlikle ayrıldı ve finalde Roma'nın rakibi oldu.

Feyenoord'da Orkun Kökçü 90 dakika sahada kalırken Marsilya'da Cengiz Ünder 80. dakikada oyuna girdi.

Final Tiran'da

UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Stadyum'da oynanacak.