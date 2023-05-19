Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu: West Ham United-Fiorentina

Güncelleme Tarihi:

#Konferans Ligi #West Ham#Fiorentina
Son Dakika: UEFA Konferans Liginde finalin adı belli oldu: West Ham United-Fiorentina
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 00:49

AZ Alkmaar'ı eleyen West Ham United ile Basel'i geride brakan Fiorentina, UEFA Konferans Ligi'nin finalistleri oldu.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu.

İKİ MAÇTA DA KAZANDI

Yarı finalde 2-1 kazandığı maçın rövanşında AZ Alkmaar'ı deplasmanda 1-0 yenen West Ham United, finale yükseldi.

Hollanda'da galibiyeti getiren golü ise 90. dakikada Pablo Fornals kaydetti.

FIORENTINA SON NEFESTE

Fiorentina ise uzatmalara giden maçta deplasmanda Basel'i 120+10'da attığı golle 3-1 mağlup etti ve Konferans Ligi'nde finale çıktı.

Serie A ekibi kendi evinde Basel'e 2-1 kaybetmişti.

FİNAL PRAG'DA

UEFA Konferans Ligi'nde final karşılaşması Çekya'nın başketi Prag'daki Sinobo Stadyumu'nda oynanacak. 7 Haziran Çarşamba günü oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Gözden KaçmasınUEFA Avrupa Ligİnde finalin adı belli oldu: Roma-SevillaUEFA Avrupa Ligİ'nde finalin adı belli oldu: Roma-SevillaHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konferans Ligi#West Ham#Fiorentina

BAKMADAN GEÇME!

QR kod dolandırıcıları her yerde Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız | 5 SORU 5 CEVAP

QR kod dolandırıcıları her yerde! Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız? | 5 SORU 5 CEVAP

#QR Kod
Burundan nefes almanın bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız Ömür boyunca yarım milyon kez yapıyoruz ama doğrusunu biliyor muyuz

Burundan nefes almanın bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız! Ömür boyunca yarım milyon kez yapıyoruz ama doğrusunu biliyor muyuz?

#Sağlık
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: İstanbul ve Ankara dahil 20 kentte sarı alarm

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: İstanbul ve Ankara dahil 20 kentte sarı alarm

#Meteoroloji