Son Dakika: UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu: West Ham United-Fiorentina

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu.

İKİ MAÇTA DA KAZANDI

Yarı finalde 2-1 kazandığı maçın rövanşında AZ Alkmaar'ı deplasmanda 1-0 yenen West Ham United, finale yükseldi.

Hollanda'da galibiyeti getiren golü ise 90. dakikada Pablo Fornals kaydetti.

FIORENTINA SON NEFESTE

Fiorentina ise uzatmalara giden maçta deplasmanda Basel'i 120+10'da attığı golle 3-1 mağlup etti ve Konferans Ligi'nde finale çıktı.

Serie A ekibi kendi evinde Basel'e 2-1 kaybetmişti.

FİNAL PRAG'DA



UEFA Konferans Ligi'nde final karşılaşması Çekya'nın başketi Prag'daki Sinobo Stadyumu'nda oynanacak. 7 Haziran Çarşamba günü oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.