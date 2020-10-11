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Haber Giriş: 11.10.2020 - 23:41 | Son Güncelleme:

Son dakika | UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Barcelona

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Son dakika | UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Barcelona
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UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi finalinde Murcia'yı 2-1 yenen Barcelona, şampiyonluğa ulaştı.

Futsal Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, İspanya temsilcileri Barcelona ile Murcia arasında oynandı.

Barcelona, ev sahipliği yaptığı Palau Blaugrana'da oynanan finali, Dyego Zuffo ve Jesus Aicardo'nun golleriyle 2-1 kazandı. Murcia'nın tek golü, Leo Santana'dan geldi.

Katalan ekibi, 2012 ve 2014'ten sonra turnuvadaki üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Öte yandan Rusya temsilcilerinin karşılaştığı ve 2-2 biten maçta Tyumen'e penaltılarla 3-1 üstünlük sağlayan KPRF, turnuvayı üçüncü tamamladı.

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