Son Dakika: UEFA, futbolda deplasman golü kuralını kaldırdı.

Son Dakika... UEFA, deplasman golü kuralını 2021-2022 sezonundan itibaren uygulamayacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada iki takımın da eşleşmede eşit sayıda gol atması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi ve sonucun değişmemesi durumunda penaltı atışlarına geçileceği belirtildi.

Böylece Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda karşılaşacağı PSV maçında da bu kural uygulanacak.