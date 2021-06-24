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GeriFutbol Son Dakika: UEFA, futbolda deplasman golü kuralını kaldırdı.
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Futbol
Haber Giriş: 24.06.2021 - 16:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika: UEFA, futbolda deplasman golü kuralını kaldırdı.

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Son Dakika: UEFA, futbolda deplasman golü kuralını kaldırdı.

Son Dakika haberi... UEFA, futbolda deplasman golü kuralını kaldırdı. İki takımın da eşleşmede eşit sayıda gol atması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi ve sonucun değişmemesi durumunda penaltı atışlarına gidilecek.

Son Dakika... UEFA, deplasman golü kuralını 2021-2022 sezonundan itibaren uygulamayacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada iki takımın da eşleşmede eşit sayıda gol atması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi ve sonucun değişmemesi durumunda penaltı atışlarına geçileceği belirtildi.

Böylece Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda karşılaşacağı PSV maçında da bu kural uygulanacak.

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