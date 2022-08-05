Son Dakika: UEFA, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının faturasını açıkladı!

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UEFA, Dinamo Kiev maçında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe’ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama(minimum 5000 koltuk) ve 50 bin euro para cezası verdiğini duyurdu.
NELER YAŞANMIŞTI?
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının 57. dakikasında topu filelerle buluşturan Buyalskiy, gol sevincini yaşarken tribünlere doğru yöneldi. Oyuncu kale arkası tribünlerinin yanı sıra Maraton tribününe doğru el hareketi yapınca, sarı lacivertli taraftarlar abartılı gol sevincine büyük tepki gösterdi.
Oyuncuya doğru yabancı maddeler atılırken bir grup taraftar 'Ooo Vladimir Putin' tezahüratı yaptı.