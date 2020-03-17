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Haber Giriş: 17.03.2020 - 14:18,Son Güncelleme:/

Son Dakika | UEFA, EURO 2020'yi 1 sene erteleme teklifi sundu!

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Son Dakika | UEFA, EURO 2020'yi 1 sene erteleme teklifi sundu!
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UEFA, 55 üye ile yaptığı toplantıda EURO 2020'yi 1 sene erteleme teklifini sundu.

Corona virüs nedeniyle geleceği merak konusu olan EURO 2020'de karar veriliyor.

UEFA, EURO 2020'yi 1 sene erteleme teklifini sundu. Bu teklif üye ülkeler, Avrupa Kulüpler Birliği ve futbolcuları temsilen katılan FIFPro tarafından kabul edildi.

UEFA'nın konu hakkında resmi açıklama yapması bekleniyor.

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Son Dakika | UEFA, EURO 2020yi 1 sene erteleme teklifi sundu

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