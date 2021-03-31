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Futbol
Haber Giriş: 31.03.2021 - 16:40 | Son Güncelleme:

Son dakika: UEFA, Euro 2020 için kararını açıkladı!

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Son dakika: UEFA, Euro 2020 için kararını açıkladı!

UEFA, EURO 2020'de 5 oyuncu değişikliği kuralının devam edeceğini ve statlara %30 seyirci alınacağını açıkladı.

UEFA, EURO 2020 için alınan yeni kararları açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada EURO 2020 ve 2021 Uluslar Ligi Finalleri'nde 5 oyuncu değişikliği kuralının devam edeceği duyuruldu.

Ayrıca her ülkenin içinde bulunduğu şartların farklı olmasından ötürü Ekim 2020'deki 'stadyumlara kapasitenin %30'u kadar seyirci alınması' kararı kaldırıldı. 

UEFA organizasyonlarında deplasman taraftarları için getirilen yasağın ise mayıs ayında oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerine kadar devam edeceği açıklandı. Bu tarihe kadar deplasman seyircileri maçlarda yer alamayacak.

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