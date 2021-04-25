Son dakika: UEFA Başkanı Ceferin'den Avrupa Süper Ligi açıklaması! 'Ceza vereceğiz'

Spor Arena Dış Haber - UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi oluşumunun iptal edilmesi sonrası İngiliz basınından DailyMail'e özel açıklamalar yaptı.

Sözlerine Avrupa Süper Ligi'nin başlangıcında yaşadıklarını anlatan Ceferin; "Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını açıklayacağımız toplantı için Cumartesi günü Slovenya'daki evimden UEFA merkezinin olduğu Nyon'a gidiyordum. 8 saatlik bir yolculuktu. Ben de bu sırada formatla ilgili konuşmamda son değişiklikleri yapıyordum. Agnelli'ye bile teşekkür ediyordum o konuşmada. Sonraki gece ve devamında yaşananlardan ötürü bu konuşmamı tam 4 kez değiştirmek zorunda kaldım. Agnelli bana yalan söyledi. Anlaşılıyor ki defalarca yalan söylemiş. Bu konudaki haberleri ona sorduğumda hep 'Doğru değil' diyordu. Sonunda oldu ama nasıl bittiğini de herkes gördü." sözlerini kullandı.

Ceferin'in açıklamalarının devamı şu şekilde:

"Bu oluşuma bizim gibi resmi görevleri olan insanların yanı sıra taraftarların da büyük tepki göstermesi çok önemli. Futbolun gerçek sahibi olduklarını yeniden gösterdiler. Bundan çok etkilendim. UEFA olarak biz üzerimize düşeni yaptık ama bu yeterli olmayabilirdi. Taraftar tepkileri ve İngiltere hükümetinin kararlı açıklamaları sonun başlangıcını hazırladı diyebilirim. Başbakan Boris Johnson ile 48 saat içerisinde defalarca konuştuk. Yasa çıkarıp bunu engelleyeceklerini söylemesi kırılma anı oldu. Bu oluşumun karşısında çok güçlü durdu ve bize unutmayacağımız bir destek verdi."

"ZENGİNLER HER ŞEYİ SATIN ALAMAYACAKLARINI ÖĞRENDİ"

"Bu oluşuma karşı her birlikte verilen efor, her şeyin satılık olmadığını bir kez daha gösterdi. Milyarlarca paranız olsa da gelip; 'Gelenek ve tarih umurumda değil. Sizin neyi sevdiğiniz de umurumda değil. Param var ve bunu alıp değiştiriyorum.' diyemezsiniz. Bunu çok ağır bir dersle öğrenmiş oldular."

"12 KULÜBE CEZA VERECEĞİZ. HERSKES YAPTIĞINDAN SORUMLU OLMALI"

"Hayatta her hareketinizin bir karşılığı vardır. Bu oluşuma katılan kulüpler de çekilmiş olsalar dahi sonuçlarına katlanmak zorundalar. 12 kulüpten 9'u ayrıldığını açıkladı. Real Madrid, Barcelona ve Juventus bu fikri desteklemeye devam ediyorlar. Önümüzdeki günlerde bu konuda kararlarımızı vereceğiz. 6 İngiliz kulübü tepkilere ilk karşılık veren oldular. Hata yaptıklarını belirten açıklamalar paylaştılar. Hatalı olduğunuzu söylemeniz erdemli bir davranıştır. Yaptırım kararlarımızı alırken bunları göz önünde bulunduracağız. Ben bu 12 takımı üçe ayırıyorum. İlk ayrılan 6 İngiliz, Atletico Madrid, Milan ve Inter; ve Süper Lig'in hala hayatta olduğunu düşünen diğer üçü. Bunlar arasında çok büyük farklar var. Yaptırımları da farklı olacak. Herkes yaptığı şeyden sorumludur. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Disiplin süreci olacak mı? Evet. Buna yönetim kurulumuz karar verecek. Şu anda ceza ile ilgili konuşmak için erken.

"GÜZEL BİR DERS ALDIK

"Her şey bitince bu yaşanan süreçte iyi bir ders aldığımızı anladım. Bundan sonra projelerimizle ilgili olabildiğince geniş çerçevede konuşmalar ve görüşmeler yapacağız. Herkesin fikrine açık olacağız. Bir ülkenin en alt kademesindeki bir takımdan bile görüş alabiliriz."

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