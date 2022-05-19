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UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren mücadelede İskoç rakibi Rangers'ı seri penaltı atışları neticesinde 5-4 yenerek şampiyon oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buldu. İspanya'nın Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan dev mücadelede İskoç ekibi Rangers ile Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

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İkinci yarıda tempo yükseldi. 57. dakikada topla buluşan Joe Aribo rakibinden sıyrılarak düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Rangers'ı 1-0 öne geçirdi. 69. dakikada sol kanattan Filip Kostic'in kale önüne ortasında Borre topu filelerle buluşturarak skorda eşitliği sağladı: (1-1)

90 dakikada başka gol olmayınca uzatma bölümlerine geçildi. İki devre de iki takım gol bulamayınca şampiyonu penaltı atışları belirledi. Penaltılarda Alman ekibi, rakibine karşı 5-4 üstünlük sağlayarak şampiyonluğunu ilan etti.

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KULÜP TARİHİNDE BİR İLK

Eintracht Frankfurt böylece tarihinde ikinci kez Avrupa Ligi kupasını müzesine götürmeyi başardı ve kulüp tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almayı başardı.

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FİNALİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN KURTARIŞ

Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, final maçının 118. dakikasında yaptığı kurtarışla belki de kupanın kaderini değiştirdi. Finalin kırılma anında başrol oynayan ve tüm sezon sergilediği etkileyici performansı bu epik kurtarışla taçlandıran başarılı eldiven, final maçının en iyi futbolcusu seçildi.

Sağ kanattan gelişen Rangers atağında ceza sahası içerisine kesilen topa kale alanı içinde Ryan Kent dokundu. Oldukça müsait pozisyonda kaleci Kevin Trapp karşı karşıya kalan 25 yaşındaki futbolcu, hareketli topa yaptığı vuruşla deneyimli eldiveni geçemedi. Son bölümde bu inanılmaz kurtarışa imza atan Kevin Trapp, maça damga vurdu.

Kupayı alabileceğimize her zaman inandık ve inanmaktan vazgeçmedik. Ligde hayalkırıklığı yaşattık ancak artık kupayı alarak Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Sevincimi kelimelerle anlatamıyorum. Bu gece benim gecem değil herkesin gecesi. Tüm Frankfurt ve hatta Almanya için harika bir şey başardık. Kevin Trapp

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PENALTILAR İÇİN İÇİN GİRDİ AMA...

Rangers forması giyen Aaron Ramsey, 117. dakikada penaltı atışları için oyuna girdi ancak kullandığı penaltıda gecenin kahramanı Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp'İ geçemedi.

42 YIL SONRA AVRUPA'DA İLK KUPA

1980 UEFA Kupası’ndan bu yana Avrupa arenasında ilk kez kupa kazanan Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi tarihinde Chelsea (2018/19) ve Villarreal’in (2020/21) ardından sezonu namağlup şampiyon tamamlayan üçüncü takım oldu.

Avrupa'da 4. kez final maçı oynayan Eintracht Frankfurt, 3. kez bir Avrupa kupasını müzesine götürmeyi başardı. Frankfurt son olarak 42 yıl önce, 1979-1980 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanmıştı. Alman takımı ayrıca 1966-1967'de UEFA Intertoto Kupası'nın da sahibi olmuştu.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5 ALMAN TAKIMI

UEFA Avrupa Ligi kupasını finalde İskoçya'nın Rangers takımını penaltı atışları sonunda 6-5 yenen Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı ile birlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Alman takım sayısı 5'e yükseldi.

Eintracht Frankfurt, kupayla birlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi kuralarında Real Madrid, Bayern Münih, Paris Saint Germain gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle birlikte ilk torbada yer alacak. Almanya'dan gelecek sezon şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar Eintracht Frankfurt, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig ve Bayer Leverkusen olacak.

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BİR TEK FENERBAHÇE'Yİ YENEMEDİLER

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt, bu sezon Avrupa Ligi'nde karşılaştığı rakiplerden sadece Fenerbahçe'yi mağlup edemedi. İki takım arasında Almanya'da ve İstanbul'da oynanan mücadeleler 1-1 eşitlikle sona erdi.

FENERBAHÇE EŞLEŞMESİNDEKİ PENALTI DETAYI

Sezona yeni bir anlayışla başlayan Eintracht Frankfurt, Bundesliga'ya iyi bir başlangıç yapamamasına karşın Avrupa'da henüz ilk tur gruplarından itibaren dikkat çekmeyi başardı. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe'nin rakiplerinden olması nedeniyle Türk futbolseverlerin daha fazla dikkatini çeken Alman ekibi, ilk maçını sahasında Fenerbahçe'yle oynadı.

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Fenerbahçe, o maçta 10. dakikada Mesut Özil'in golüyle 1-0 öne geçti. Eintracht Frankfurt bu gole, 41. dakikada Lammers ile karşılık verdi. Karşılaşmanın son dakikasında sarı-lacivertliler, Dimitris Pelkas'ın ayağından penaltı kaçırdı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Grup maçlarına Fenerbahçe beraberliği ile başlayan Eintracht Frankfurt, Antwerp ve Olympiakos'la oynadığı diğer maçlarda da yenilgi yüzü görmedi ve 3 galibiyet 3 beraberlik alıp 12 puanla grubu lider tamamlandı.

PENALTIDAN SONRA TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, sarı lacivertli ekibi Eintracht Frankfurt karşısında galibiyete taşıyabilecek penaltıyı kaçırmasına rağmen taraftarların kendisine destek vermesinden çok etkilenmiş ve yaptığı paylaşımla teşekkür etmişti.

Penaltıyı kaçırdıktan sonra bile adımı söylediniz. Bu bana olan saygınızı ve desteğinizi gösteriyor. Bu desteğe kesinlikle karşılık vereceğim. Sakatlığımdan kurtuldum ve sahalara sağlıklı ve güçlü döndüm. Desteğiniz için bir kez daha teşekkür ederim. Dimitris Pelkas

BARCELONA KARŞISINDA GALATASARAY'DAN İLHAM ALDILAR

Barcelona eşleşmesinde Katalan ekibini analiz ederken Galatasaray'dan ilham aldıklarını belirten teknik direktör Oliver Glasner, "Rahat ve kışkırtıcı bir şekilde söyleyeceğim: İspanya liginde beşinci (Betis) sıradaki takıma karşı turu geçebiliyorsanız, aynı şeyi üçüncü olan takıma (Barselona) karşı da yapabilirsiniz. Barcelona'yla eşleştikten sonra oyuncular tezahürat yaptı. Mutlu oldular çünkü bu sadece göz kamaştırıcı bir takım. Çocuklar dışarı çıktı ama ben onları geri getirdim ve yarı finale beraber çıkacağımızı söyledim. Bu engeli aşacağımıza inanıyoruz. Galatasaray'ın Barcelona için büyük sorunlar yarattığını gördük. Bizim hedefimiz de aynısını yapmak." ifadelerini kullanmıştı.