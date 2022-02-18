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Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'ndeki Leipzig-Sociedad maçına Cüneyt Çakır damgası! 2 penaltı, 1 ofsayt ve tartışmalar...

#Cüneyt Çakır#Leipzig#UEFA Avrupa Ligi
Son Dakika: UEFA Avrupa Ligindeki Leipzig-Sociedad maçına Cüneyt Çakır damgası 2 penaltı, 1 ofsayt ve tartışmalar...

Alman ekibi Leipzig ile İspanyol Real Sociedad arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçına FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır damga vurdu. Çakır'ın verdiği kararlar, özellikle İspanyol ekibinin taraftarlarının tepkisini çekti.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda RB Leipzig, sahasında Real Sociedad'ı konuk ederken, karşılaşmaya FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır damga vurdu.

4 golün atıldığı mücadele büyük bir heyecana sahne olurken kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın 8. dakikasında Sociedad, Robin Le Normand'ın golüyle 1-0 öne geçti. 30. dakikada Nkunku, Leipzig'i skorda eşitliği sağladı. 64. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltısıyla Sociedad yeniden 2-1'lik üstünlüğünü kurarken 82. dakikada bu kez Emil Forsberg penaltıdan skoru 2-2'ye getirerek maçın skorunu belirledi.

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Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat Perşembe günü İspanya'da, Anoeta Stadı'nda oynanacak.

İKİ PENALTI, BİRİ TARTIŞMALI...

Müthiş temponun olduğu ve bol pozisyonun yaşandığı maça, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar damga vurmayı başardı.

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Karşılaşmanın 62. dakikasındaki Sociedad hücumunda top Leipzig savunmacısı Gvardiol'ün eline çarptı. Pozisyonu VAR'da izleyen Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi ve Sociedad 1-0 öne geçti.

Son Dakika: UEFA Avrupa Ligindeki Leipzig-Sociedad maçına Cüneyt Çakır damgası 2 penaltı, 1 ofsayt ve tartışmalar...

Karşılaşmanın 80. dakikasında Leipzig'ten Szoboszlai, ceza sahası içinde yerde kaldı ve Cüneyt Çakır bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. İspanyol ekibi uzun süre itiraz etse de Çakır kararını değiştirmedi ve Forsberg, Leipzig'e 2-2'lik beraberliği getirdi.

Dakikalar 88'i gösterirken Leipzig'in Andre Silva ile bulduğu gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi ve maç 2-2 sona erdi.

İSPANYOLLAR TEPKİLİ: EMEĞİMİZİ ÇALDI

Tartışmalı kararların fazla olduğu maçta 2 penaltı ve 1 gol iptali kararı veren Cüneyt Çakır, özellikle İspanyol taraftarların tepkisini çekti. Leipzig'in bulduğu 2. goldeki penaltı kararının ağır olduğunu düşünen İspanyollar, FIFA kokartlı hakeme sert eleştiriler getirdi.

Bazı taraftarlar, Cüneyt Çakır'ın form düşüklüğü nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde maç yönettiğini ancak Avrupa'nın 2 numaralı turnuvasında da başarılı olamadığını söylerken, bazıları da Çakır'ın Soceidad'ın emeğini çaldığını öne sürdü.

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"TARİHİN EN BÜYÜK HAKEMLERİNDEN..."

Başta Alman taraftarlar olmak üzere mücadeleyi takip eden ciddi bir çoğunluk da Çakır'ın verdiği kararların doğru olduğunu ve başarılı hakemin, tarihin en büyük hakemlerinden biri olduğunu belirtti.

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#Cüneyt Çakır#Leipzig#UEFA Avrupa Ligi

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