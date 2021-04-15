Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finalistler belli oldu. Arsenal, Manchester United, Villarreal ve Roma, yarı finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. Turnuvada çeyrek final rövanş maçları tamamlandı.
Arsenal, Manchester United, Villarreal ve Roma, Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar oldu.
İNGİLİZLER RAHAT TURLADI
İlk maçta Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan Arsenal, rövanşta rakibini 4-0 mağlup etti ve tur biletini kaptı.
Manchester United ise ilk karşılaşmada 2-0'lık galibiyetle ayrılırken İngiltere'deki maçta Granada'yı aynı skorla yendi.
AJAX GERİ DÖNEMEDİ
Villarreal, Tottenham'ı eleyen Dinamo Zagreb'i 1-0 ve 2-1'lik skorla geçerken Ajax, evinde kaybettiği avantaj sonrası geri dönüş yapamadı.
İlk maçı 2-1 kazanan Roma, evinde 1-1 berabere kalmasına karşın yarı finale yükseldi.
İLK MAÇLAR 29 NİSAN'DA
Yarı final müsabakalarında ilk maçlar 29 Nisan'da oynanacak. 6 Mayıs'taki rövanş maçlarının ardından finale çıkan takımlar belli olacak.
Final müsabakası 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.