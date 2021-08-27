Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin şoku! Basın toplantısına çıplak çıktı...

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Omonia'yı yenen Belçika ekibi Royal Antwerp'te teknik direktör Brian Priske'nin maç sonu görüntüleri izleyenleri şoke etti.

Brian Priske, karşılaşma sonrası basın odasına çıplak şekilde girdi. Royal Antwerp'in Danimarkalı teknik direktörü Brian Priske, oyuncularına eşleşme öncesi bir söz verdi ve Avrupa Ligi gruplarına kaldıkları takdirde basın toplantısına kıyafetleri olmadan katılacağını belirtti.

İlk maçı 2-0 kaybeden Belçika ekibi, rövanşta evinde 90 dakikayı 2-0'la tamamladı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışları gruplara kalan takımı belirledi.





ÇIPLAK BASIN TOPLANTISI



Antwerp, Omonia'yı penaltılarda eledi ve Priske maç sonunda sözünü tutarak kıyafetsiz şekilde basın toplantısına çıktı. Priske belindeki havluyla maç sonu röportajını verdi.

Danimarkalı çalıştırıcı, sözünü tuttuğunu belirtirken turu geçmeyi hak ettiklerini ifade etti. Kulübün son dönemde farklı bir yapılanmaya gittiğinden söz eden Priske Avrupa'da daha büyük başarıların geleceğine inandığını belirtti.

FENERBAHÇELİ ZANKA İLE YENİDEN BULUŞABİLİRLER

Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Antwerp, Charleroi'nin defans oyuncusu Dorian Dessoleil'i transfer etmek istiyor. Fiyatta anlaşma sağlanamazsa Fenerbahçe'min gözden çıkardığı Zanka için hamle yapılacak. Antwerp teknik direktörü Brian Priske, FC Kopenhag'da yardımcı antrenörlük yaptığı dönemde Zanka ile birlikte çalışmıştı.

Belçika ekibi bugün yapılacak kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Antwerp'in Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali bulunuyor.

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