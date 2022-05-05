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Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu! Rangers'tan geri dönüş...

#UEFA Avrupa Ligi#Eintracht Frankfurt#West Ham
Son dakika: UEFA Avrupa Liginde finalistler belli oldu Rangerstan geri dönüş...

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Eintracht Frankfurt, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında West Ham United'ı evinde 1-0 yenerek finale yükseldi. Bir diğer maçta ilk maçı 1-0 kaybeden Rangers, evinde RB Leipzig'i 3-1 yendi ve finalde Frankfurt'un rakibi oldu.

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UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile İngiliz West Ham United karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Frankfurt, evindeki maçı da 1-0 kazanarak finale yükseldi. Frankfurt'un tek golünü 26. dakikada Santos Borre kaydetti.

West Ham'da Aaron Cresswell 19. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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Rangers turu çevirdi ve finale yükseldi

Yarı finalin diğer ayağı ise geri dönüşe sahne oldu. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Rangers, evinde Alman ekibi RB Leipzig'i 3-1 yendi ve finale çıktı.

İskoç ekibi Rangers'ın gollerini 18. dakikada Tavernier, 24. dakikada Kamara ve 80. dakikada Lundstram atarken RB Leipzig'in tek sayısını 70. dakikada Nkunku kaydetti.

Final 18 Mayıs'ta

Frankfurt ile Rangers arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta Sevilla'da bulunan Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak.

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Son dakika: UEFA Avrupa Liginde finalistler belli oldu Rangerstan geri dönüş...

Son dakika: UEFA Avrupa Liginde finalistler belli oldu Rangerstan geri dönüş...

 

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#UEFA Avrupa Ligi#Eintracht Frankfurt#West Ham

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