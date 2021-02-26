Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde eÅŸleÅŸmeler belli oldu! Hakan ÇalhanoÄŸlu'lu Milan'a dev rakip...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura Ã§ekimi yapÄ±ldÄ±. Milli futbolcu Hakan Ã‡alhanoÄŸlu'nun forma giydiÄŸi Milan, Ä°ngiliz devi Manchester United ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eÅŸleÅŸmeler belli oldu. Milli futbolcumuz Hakan Ã‡alhanoÄŸlu'nun formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Milan'Ä±n rakibi Manchester United oldu.
Ä°ÅŸte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eÅŸleÅŸmeleri:
Ajax - Young Boys
Dinamo Kiev - Villarreal
Roma - Shakhtar Donetsk
Olympiakos - Arsenal
Dinamo Zagreb - Tottenham
Manchester United - Milan
Slavia Prag - Rangers
Granada - Molde
UEFA Avrupa Ligi son1 6 turunda ilk maÃ§lar 11 Mart, rÃ¶vanÅŸ maÃ§larÄ± ise 18 Mart'ta oynanacak. Ä°lk maÃ§lar ilk takÄ±mÄ±n evinde oynanacak.
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