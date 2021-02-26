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GeriSpor Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde eÅŸleÅŸmeler belli oldu! Hakan ÇalhanoÄŸlu'lu Milan'a dev rakip...
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Spor Arena
Haber GiriÅŸ: 26.02.2021 - 10:56 | Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde eÅŸleÅŸmeler belli oldu! Hakan ÇalhanoÄŸlu'lu Milan'a dev rakip...

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Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde eÅŸleÅŸmeler belli oldu! Hakan ÇalhanoÄŸlu'lu Milan'a dev rakip...
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura Ã§ekimi yapÄ±ldÄ±. Milli futbolcu Hakan Ã‡alhanoÄŸlu'nun forma giydiÄŸi Milan, Ä°ngiliz devi Manchester United ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eÅŸleÅŸmeler belli oldu. Milli futbolcumuz Hakan Ã‡alhanoÄŸlu'nun formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Milan'Ä±n rakibi Manchester United oldu.

Ä°ÅŸte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eÅŸleÅŸmeleri:

Ajax - Young Boys
Dinamo Kiev - Villarreal
Roma - Shakhtar Donetsk
Olympiakos - Arsenal
Dinamo Zagreb - Tottenham
Manchester United - Milan
Slavia Prag - Rangers
Granada - Molde

UEFA Avrupa Ligi son1 6 turunda ilk maÃ§lar 11 Mart, rÃ¶vanÅŸ maÃ§larÄ± ise 18 Mart'ta oynanacak. Ä°lk maÃ§lar ilk takÄ±mÄ±n evinde oynanacak.

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Son dakika: UEFA Avrupa Liginde eÅŸleÅŸmeler belli oldu Hakan Ã‡alhanoÄŸlulu Milana dev rakip...

Son dakika: UEFA Avrupa Liginde eÅŸleÅŸmeler belli oldu Hakan Ã‡alhanoÄŸlulu Milana dev rakip...

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