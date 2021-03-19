Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi ile belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimini Başakşehir'in eski futbolcusu Gael Clichy yaptı.
İşte eşleşmeler:
Granada - Manchester United
Arsenal - Slavia Prag
Ajax - Roma
Dinamo Zagreb - Villarreal
Yarı final eşleşmeleri:
Granada - Manchester United / Ajax - Roma
Dinamo Zagreb - Villarreal / Arsenal - Slavia Prag
Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.
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