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Futbol
Haber Giriş: 19.03.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!

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Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi ile belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimini Başakşehir'in eski futbolcusu Gael Clichy yaptı.

İşte eşleşmeler:

Granada - Manchester United

Arsenal - Slavia Prag

Ajax - Roma

Dinamo Zagreb - Villarreal

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Yarı final eşleşmeleri:

Granada - Manchester United / Ajax - Roma

Dinamo Zagreb - Villarreal / Arsenal - Slavia Prag

Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Son dakika: UEFA Avrupa Liginde eşleşmeler belli oldu

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