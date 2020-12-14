Son Dakika | UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri belli oldu! Final gibi maç...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu için kura çekimi yapıldı. Birbirinden zor maçların olacağı eşleşmeler şu şekilde...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı! Kura çekiminin ardından eşleşmeler belli olurken zorlu maçlar dikkat çekti.
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in oynadığı Lille, Hollanda şampiyonu Ajax ile eşleşti. Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan, Kızılyıldız ile eşleşirken Cengiz Ünder'in ekibi Leicester'ın rakibi Slavia Prag oldu.
İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE SON 32 TUR EŞLEŞMELERİ
Wolfsberger - Tottenham
Dinamo Kiev - Club Brugge
Real Sociedad - Manchester United
Benfica - Arsenal
Kızılyıldız - Milan
Royal Antwerp - Rangers
Slavia Prag - Leicester
Salzburg - Villarreal
Braga - Roma
Krasnodar - Dinamo Zagreb
Young Boys - Leverkusen
Molde - Hoffenheim
Granada - Napoli
Maccabi Tel-Aviv - Shakhtar Donetsk
Lille - Ajax
Olympiakos - PSV
Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak. Bu turda aynı grup ve ülke ekipleri ile Rusya ve Ukrayna takımları birbirlerine rakip olamayacak.
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