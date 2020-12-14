Son Dakika | UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri belli oldu! Final gibi maç...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı! Kura çekiminin ardından eşleşmeler belli olurken zorlu maçlar dikkat çekti.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in oynadığı Lille, Hollanda şampiyonu Ajax ile eşleşti. Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan, Kızılyıldız ile eşleşirken Cengiz Ünder'in ekibi Leicester'ın rakibi Slavia Prag oldu.

İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE SON 32 TUR EŞLEŞMELERİ

Wolfsberger - Tottenham

Dinamo Kiev - Club Brugge

Real Sociedad - Manchester United

Benfica - Arsenal

Kızılyıldız - Milan

Royal Antwerp - Rangers

Slavia Prag - Leicester

Salzburg - Villarreal

Braga - Roma

Krasnodar - Dinamo Zagreb

Young Boys - Leverkusen

Molde - Hoffenheim

Granada - Napoli

Maccabi Tel-Aviv - Shakhtar Donetsk

Lille - Ajax

Olympiakos - PSV

Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak. Bu turda aynı grup ve ülke ekipleri ile Rusya ve Ukrayna takımları birbirlerine rakip olamayacak.

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...