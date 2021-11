Son Dakika: UEFA açıkladı ve kazanan belli oldu! Berisha mı, Feghouli mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta müsabakalarında atılan gollerin en iyisi seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimizlerimizden Fenerbahçe'de Mergim Berisha'nın Royal Antwerp'e attığı şık gol, UEFA tarafından düzenlenen ankette haftanın golü seçildi.

Bir diğer temsilcimiz olan Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli'nin Lokomotiv Moskova ağlarına gönderdiği gol ise aynı ankette 4. sırada kaldı.

