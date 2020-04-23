MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: UEFA, 2021 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi!
GeriFutbol Son dakika: UEFA, 2021 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 23.04.2020 - 14:31,Son Güncelleme:

Son dakika: UEFA, 2021 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: UEFA, 2021 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi!
Abone Olgoogle-news

UEFA, 2021'de yapılacak olan Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere'de 2021'de yapılması planlanan Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yine aynı ülkede 6-31 Temmuz 2022'de yapılacağı duyuruldu.

Kararın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenmesi üzerine alındığı belirtildi.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin yaptığı açıklamada, "EURO 2020'nin 2021'e erteleme kararı aldığımızdan beri bunun Kadınlar 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'na olabilecek etkilerini düşünüyoruz. Kadın futbolunun yükselmesine olan bağlılığımızla beraber bütün seçenekleri dikkatli bir şekilde inceledik. Şampiyonayı erteleyerek oynandığı yaz döneminin tek büyük futbol turnuvası olmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

Son dakika: UEFA, 2021 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonasını 2022ye erteledi

Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle