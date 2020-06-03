MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriSon Dakika | Udoh sürprizi! CSKA transferi açıklayınca Fenerbahçe...
GeriBasketbol Son Dakika | Udoh sürprizi! CSKA transferi açıklayınca Fenerbahçe...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 03.06.2020 - 11:21,Son Güncelleme:

Son Dakika | Udoh sürprizi! CSKA transferi açıklayınca Fenerbahçe...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Udoh sürprizi! CSKA transferi açıklayınca Fenerbahçe...
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Ekpe Udoh geri mi dönüyor? İşte sarı lacivertlileri heyecanlandıran gelişme...

Adı CSKA Moskova ve Fenerbahçe ile anılan Ekpe Udoh'ta son dakika gelişmesi... Takvim'in haberine göre; CSKA, Sırp pivot Nikola Milutinov'u transfer edince Fenerbahçe'nin şansı arttı.

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Efes ile de adı geçen Udoh için resmi açıklama geldi. Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, kariyerine Çin'de devam eden 32 yaşındaki Udoh ile ilgili yaptığı, "Herhangi bir transfer görüşmemiz bulunmamaktadır. Önümüzdeki sezonun takımını düşünmek için erken." şeklinde konuştu.

Anadolu Efes'in gelecek sezonla ilgili kadro yapılanmasına da değinen Yılmaz, "Kadromuzu korumayı istiyoruz. Başarılı sezon geçiren takımımızı dağıtmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin THY Euroleague şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Ekpe Udoh, finalin MVP'si seçilmişti.

 

Son Dakika | Udoh sürprizi CSKA transferi açıklayınca Fenerbahçe...

Süper Sayısal Oyunlar Artık Misli.com'da! Vakit kaybetme, hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle