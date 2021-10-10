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Son dakika: Tyson Fury, Deontay Wilder'ı nakavt ederek ağır sıklet kemerini korudu!

#Tyson Fury#Deontay Wilder#WBC Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu
Son dakika: Tyson Fury, Deontay Wilderı nakavt ederek ağır sıklet kemerini korudu

Dünya Boks Konseyi(WBC) ağır sıklet unvan maçında ABD'li Deontay Wilder ile Büyük Britanyalı Tyson Fury Las Vegas'ta karşı karşıya geldi. 33 yaşındaki Tyson Fury, 35 yaşındaki rakibini 11. rauntta nakavt ederek WBC Dünya Ağır Sılet Şampiyonu unvanını korudu.

Tyson Fury - Deontay Wilder maçından fotoğraflarTyson Fury - Deontay Wilder maçından fotoğraflar
Tyson Fury - Deontay Wilder maçından fotoğraflar

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Tyson Fury ile Deontay Wilder daha önce iki kez WBC Ağır Sıklet Boks Şampiyonu unvanı için karşı karşıya gelmişti. Aralık 2018'deki ilk mücadele beraberlikle sonuçlanmış, Şubat 2020'deki ikinci maçı ise Tyson Fury, Wilder'ı 7. rauntta nakavt ederek kemerin sahibi olmuştu.

24 TEMMUZ'DA YAPILACAKTI ANCAK FURY KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Fury - Wilder üçlemesinin üçüncü ayağı 24 Temmuz 2021'de yapılacaktı ancak Tyson Fury'nin koronavirüse yakalanması sonrasında mücadele bu geceye alındı.

11. RAUNDDA NAKAVT GELDİ

İlk raundları oldukla çekişmeli geçen mücadelede Wilder, Fury'yi yere düşürmesine rağmen İngiliz boksör kalkıp dövüşmeye devam etti. 11. raundda ise Fury, Wilder'ın fişini çekti ve mücadeleyi nakavtla kazandı.

32 MAÇTA 31 GALİBİYET 1 BERABERLİK

İngiliz boksör, kariyeri boyunca çıktığı 32. maçta 31 galibiyetini aldı. Fury'nin 1 de beraberlik bulunuyor.

"WILDER BENİ HİÇ SEVMİYOR"

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Mücadele sonrası büyük sevinç yaşayan Tyson Fury, yaptığı açıklamada Deontay Wilder'ı sportmen olmamakla suçladı: "Ben sportmen biriyim. Dövüş sonrası Wilder'ın köşesine gittim ve ona saygı ve sevgimi gösterdim ama karşılık bulamadım. Wilder beni sevmiyor. Onun kalbini yumuşatması için Allah'a dua edeceğim. Harika bir dövüştü. TArihin en iyi üçlemelerinden birine imza attık. Wilder üst düzey bir boksör, benim de iyi olmamı sağladı. Dünyadaki en iyi boksör benim, o ise ikinci" açıklamalarını yaptı.

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#Tyson Fury#Deontay Wilder#WBC Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu