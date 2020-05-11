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Futbol
Haber Giriş: 11.05.2020 - 15:50,Son Güncelleme:

Son Dakika | TVF'nin tescil kararına Galatasaray'dan tepki! Resmen...

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Son Dakika | TVF'nin tescil kararına Galatasaray'dan tepki! Resmen...
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Voleybol Federasyonu, aldığı karar ile 2019-20 sezonunu tescil etti. Bu karara ilk tepki Galatasaray'dan geldi.

Spor Arena Özel 

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun aldığı karara ilk tepki Galataasaray'dan...

Galatasaray Kulübünün Türkiye Voleybol Federasyonu'na uygun sağlık koşulları oluştuğunda maçların oynanıp sezonun tamamlanması gerektiği yönünde görüş belirttiği ortaya çıktı.

Sarı kırmızılılar ligin tescil edilmesi ihtimaline karşı çıkarak bu sabah saatlerinde resmi yazı ile Voleybol federasyonuna başvurdu.

Türkiye voleybol liglerinde sezon bitirildi Şampiyon yok, küme düşme yok...
Türkiye voleybol liglerinde sezon bitirildi! Şampiyon yok, küme düşme yok...

Ancak bugün Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ligi tescil ettiğini duyurması Galatasaray Kulübü'nde memnuniyetsizlikle karşılandı.

Sarı kırmızılıların aynı başvuruyu basketbol federasyonuna da yapacağı öğrenildi.

Son Dakika | TVFnin tescil kararına Galatasaraydan tepki Resmen...

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