Son Dakika: Tuzlaspor'dan ayrılan Suat Kaya'dan ilk açıklama!

Spor Arena - Spor Toto 1. Lig'in bitmesine üç hafta kala Tuzlaspor ile sözleşmesi karşılıklı feshedilen teknik direktör Suat Kaya, ayrılık süreciyle ilgili konuştu.

'FİKİR AYRILIĞIMIZ OLDU'

Gelecek sezonun yapılanması konusunda yönetimle anlaşamadıklarını dile getiren Suat Kaya, "Başkanla gelecek senenin kadro yapılanması ve transferleri konusunda ciddi fikir ayrılığımız oldu. Kritik maçlar öncesi bu şekilde çalışamayacağımı sportif direktöre de ileterek ayrıldım" ifadelerini kullandı.

Tuzlaspor ile 4 maçta yedek kulübesinde bulunan Kaya, 6 puan elde etti.

İlk 31 maçta 47 puan toplayan ve 9. sırada yer alan İstanbul ekibi, kalan haftalarda Adana Demirspor, Altınordu ve Giresunspor ile kozlarını paylaşacak.