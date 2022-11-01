Son Dakika: Tuzlaspor'da Suat Kaya dönemi sona eriyor

Haberin Devamı

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, teknik direktör Suat Kaya ile yollarını ayırma kararı verdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre; 1. Lig'de oynadığı 10 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik 4 yenilgi alan Tuzlaspor'da 19 ekimde göreve gelen Suat Kaya ile yollarını ayırdı.

Tuzlaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, geçtiğimiz hafta 3-1 mağlup oldukları Ankara Keçiörengücü maçına ilişkin "Sadece ilk 20 dakika oynayabildik. Sonrasında en geriden en ileriye kadar tam bir hayal kırıklığına uğratan bir oyuncu grubu vardı" ifadelerini kullanmıştı.

TFF 1. Lig'de 12 puanla 12. sırada bulunan Tuzlaspor, bu sezon ligde 3 yenilgi, 3 beraberlik ve 4 galibiyet aldı.