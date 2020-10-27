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Son Dakika | Tuzlaspor - Altay maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi!
TFF 1. Lig'de oynanacak olan Tuzlaspor-Altay maçı, Altay'daki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Altay ile Tuzlaspor arasındaki karşılaşma, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.
Toplam 24 futbolcusunda corona virüse rastlanan Altay'ın geçen hafta da Giresunspor ile yapacağı maç ertelenmişti.
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