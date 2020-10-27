Son Dakika | Tuzlaspor - Altay maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi!

Altay ile Tuzlaspor arasındaki karşılaşma, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Toplam 24 futbolcusunda corona virüse rastlanan Altay'ın geçen hafta da Giresunspor ile yapacağı maç ertelenmişti.

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