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Son Dakika | Türkiye - Sırbistan maçını Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek
A Milli Futbol Takımı'nın, 14 Ekim Çarşamba günü Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan ile oynayacağı maçta Bulgar hakem Georgi Kabakov düdük çalacak.
A Milli Futbol Takımı'nın, 14 Ekim Çarşamba günü Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.
Karşılaşmayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.
A Milli Takım, maç öncesi grupta 3 maçta 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 2 puanla 3. sırada yer alıyor.
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