MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Türkiye - Sırbistan maçını Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek
GeriFutbol Son Dakika | Türkiye - Sırbistan maçını Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 12.10.2020 - 14:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Türkiye - Sırbistan maçını Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Türkiye - Sırbistan maçını Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek
Abone Olgoogle-news

A Milli Futbol Takımı'nın, 14 Ekim Çarşamba günü Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan ile oynayacağı maçta Bulgar hakem Georgi Kabakov düdük çalacak.

A Milli Futbol Takımı'nın, 14 Ekim Çarşamba günü Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

Karşılaşmayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

A Milli Takım, maç öncesi grupta 3 maçta 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 2 puanla 3. sırada yer alıyor.

Son Dakika | Türkiye - Sırbistan maçını Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle