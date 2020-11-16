Son Dakika | Türkiye - Rusya maçından sonra çok konuşulacak yorum! "Saçmalık, acilen kurtulmamız lazım..."
Hürriyet Gazetesi yazarları Güntekin Onay ve Uğur Meleke, Uluslar Ligi'nde A milli futbol takımımızın, Rusya karşısında aldığı 3-2'lik tarihi galibiyeti değerlendirdi.
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GÜNTEKİN ONAY
36 yıldır yenemediğimiz Rusya karşısında kazanmak her şeye rağmen güzel. Üstelik felaketler yılı 2020’de hiç galibiyetimiz yokken. Millilerimiz maça olağanüstü kötü başladı. İlk bölümde oyunu yarı alanımıza yıkan Rusya ilk 10 dakikada 2 pozisyon bulurken, 11’inci dakikada da 1-0 öne geçti. Gole reaksiyon göstermek için 24’üncü dakikada başımıza vuran piyangoyu bekledik. Semenov’un gördüğü kırmızı kart maçın seyrini tamamen değiştirdi.
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MAÇ 3-3 BiTEBiLiRDi
Kenan’ın golünün sadece 2 dakika sonra gelmiş olması da 10 kişi oynayan Rusya’nın direncini azalttı. Nitekim Ruslar 1 kişi eksik oyuna adapte olamadan Cengiz ile öne geçtik. Cenk’in penaltı golüyle 3-1’i bulup fişi çektiğimizi düşünürken Ruslar, pes etmedi. Caner’in kanadından etkili hücumlar yapıp golü buldular. Hatta maçın son bölümünde 3-3’e de getirebilirlerdi.
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DEĞiŞiKLiKLERDE GEÇ KALINDI
Şenol Güneş değişiklikleri geç yapmayı seven bir teknik adam. 10 kişilik takımdan baskı yemişken oyunu lehimize çevirecek hamleleri daha önce yapması gerekirdi kanısındayım. İleride topu tutmakta bu kadar zorlandığımız bölümde Kariyerlerinin form zirvesindeki Yusuf Yazıcı ve İrfan Can neden bu kadar geç oyuna alındı? Bu soruya yanıt bulmak çok da kolay değil.
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DERS ÇIKARMALIYIZ
Bir yıldır kazanamayan ay yıldızlı ekibimiz kollektif oyundan uzak bireysel beceriler ve her şeyden önce rakibin hatalarıyla kazandı. Bu maçtan dersler çıkarmalıyız. Daha fazla topa sahip olmanın yollarını bulup, oyunu kontrol edecek bir ulusal takım bu kadrodan fazlasıyla çıkmalı. Kazanamadığımız ancak bundan çok daha iyi oynadığımız maçlarımız oldu. Cengiz Ünder dün yine pırıl pırıl parladı. ozan Tufan, Zeki ve Merih de çok savaştılar. Alkışlar, iyi oynamadığımız maçta her şeye rağmen kazanan millilerimize.
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UĞUR MELEKE
Bu galibiyete fena halde ihtiyacımız vardı. İhtiyacımızın tek sebebi de Uluslar Ligi’ndeki pozisyonumuz değildi üstelik. Belki en az bunun kadar önemli olan bir başka gerekçe de, milli takımın kazanma alışkanlığını yitirmeye başlamasıydı. 17 Kasım 2019’dan beri, yani tam 364 gündür maç kazanamıyorduk.
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"BU SLOGANDAN ACİLEN KURTULMALIYIZ"
"Biz bitti demeden bitmez” filan gibi artık kabak tadı veren aforizmalarla geriye düşmeyi de alışkanlık haline getirdik maalesef. Dün de bu berbat alışkanlığımız sürdü, yine geriye düştük. Bence bu slogandan acilen kurtulup, aynen EURO 2020 eleme grubunda olduğu gibi zor gol yediğimiz günlere dönmeliyiz artık.
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ANTRENÖR FARKI
Rusya bu grubun lideri olabilir, ama asla en kaliteli takımı değil. Hele Dzyuba’sız Rusya, aslında oldukça sıradan. Dün sahaya çıkan 11’lerinin toplam değeri 74 milyon Euro iken, bizimki 140 milyon Euro seviyesindeydi. Onların beş büyük ligde sadece iki sporcuları var, bizimse ilk 11’imizin yedisi ‘top 5 lig’ oyuncuları.
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"TAKDİRE DEĞER"
Durum böyleyken, Cherchesov’un bize karşı hemen her maçta antrenör farkı yaratması, taktiksel ekstralar ortaya koyması gerçekten takdire değer. Bir önceki maçta Dzyuba’yı derinde oyun kurucu gibi kullanmış, ona atılan uzun toplar üzerinden ataklar yaratmışlardı. Bu kez de önde baskı yaptılar ve savunmamızı sıkça hataya zorladılar.
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"ZAAFINI YÜZÜNE ÇARPTI"
İlk gol öyle geldi. İkinci devrede 10’a 11 oynarken bile presle top kazanıp pozisyon yarattılar. Ulusal takımımızın geriden çıkışlar konusundaki zaafını yüzümüze çarptı Cherchesov dün.
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ÜÇLÜ SAVUNMAYI DENEMELİYİZ
Tabii Ki geriden topla çıkma işi sadece bireylerle değil, kurguyla ilgili bir mesele. Biz topu eveleyip-geveleyip Mert’e dönüyoruz sürekli. Evet, Mert topu iyi kullanan bir kaleci ama o da bazen realist oyun sınırlarını zorluyor ve fırsat veriyoruz rakiplere. Dün geriden çık(amay)ışlarımızı izlerken aklıma şöyle bir soru takıldı:
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Acaba bizim milli takım zaman zaman da olsa üçlü savunma oynayamaz mı? Çok sayıda iyi stoperimiz var; Merih, Çağlar, Ozan, Kaan ve iki Mert’le havuzumuz geniş. Çağlar’lı Leicester üçlü savunma oynuyor ve Premier Lig’de lider. Ozan’lı Schalke üçlü oynuyor, Kaan’lı-Mert’li Sassuolo da üçlüye döndü.
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Merih de Juventus’un Verona ve Crotone maçlarında üçlü savunmada sol stoper rolündeydi. Koşullar bu kadar uygunken, oyuncularımız bu duruma bu kadar alışıkken acaba üçlü savunma denenebilir mi? Üçlü kurgu, geriden çıkma becerimizi artırır mı? Tabii ki Şenol Güneş’in vereceği bir karar bu. Ama sanki denemeye değer gibi.