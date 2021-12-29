Son dakika: Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'da 'Fatih Terim istifa' sesleri

Haberin Devamı

Süper Lig'de ilk yarını lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde bitiren, gelecek sezon Avrupa kupalarına kestirmeden gidiş yolu olan Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Altaş Denizlispor'a penaltılarla yenilerek elenen Galatasaray'da oklar Fatih Terim'e çevrildi.

ELDE TEK UEFA AVRUPA LİGİ KALDI

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın olduğu gruptan lider çıkan Galatasaray, adını son 16 turuna yazdırmayı başarmıştı. Ligde liderin 19 puan gerisine düşen Galatasaray, kupadan da elenince elinde yalnızca UEFA Avrupa Ligi kaldı.

"FATİH TERİM İSTİFA" TT OLDU

TFF 1. Lig'de 18. sırada bulunan ve yalnızca 2 galibiyet alan Altaş Denizlispor, Nef Stadyumu'nda normal süresi 3-3 biten maçta penaltılar sonucu Galatasaray'ı elemeyi başardı. Kupadan elenilmesinin ardından Sarı-kırmızılı tartaftarlar ,teknik direktör Fatih Terim'i sosyal medyadan istifaya davet eden paylaşımlar yaptı. #FatihTerimİstifa etiketi, Twitter'da TT oldu.

"KENDİM DAHİL, GALATASARAY'A ZARAR VERME İHTİMALİ OLAN HER ŞEYİN ÖNÜNE GEÇERİM"

Haberin Devamı

Fatih Terim, Denizlispor maçı sonrasındaki basın toplantısında; "Samimiyetle belirtmek isterim ki kendim de dahil, Galatasaray'a zarar verme ihtimali olan her şeyin önüne geçerim." ifadelerini kullandı.